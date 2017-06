Sigmaringen Polizei sucht dreisten Geldbeuteldieb

88-Jährige wird in einem Sigmaringer Discountmarkt von einem etwa 55-Jährigen ausgetrickst und beraubt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Sigmaringen – Ein Unbekannter hat laut Polizei eine 88-Jährige am Dienstag gegen 15 Uhr in einem Discountmarkt um Mithilfe gebeten, um einen Artikel aus einem Regal nehmen zu können. Als sie in Richtung Kasse ging, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus ihrer Handtasche fehlte. Der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt den Markt bereits verlassen. Im Geldbeutel befanden sich 1100 Euro Bargeld. Die Person wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 55 Jahre alt, 1,90 Meter groß, mit dunklen kurzen Haaren, Bartstoppeln, er sprach gebrochenes Deutsch. Hinweise erbittet das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 0 75 71/10 40.