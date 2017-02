Sigmaringen Polizei kontrolliert stark betrunkenes Trio

Anwohner im Sigmaringer Wohngebiet "Am Ziegelacker" beschweren sich, dass die Männer versucht haben, Autotüren zu öffnen.

Sigmaringen – Anwohner des Wohngebiets "Am Zieglacker" hatten am Samstag gegen 23 Uhr beobachtet, wie drei Personen versuchten, an geparkten Autos die Türen zu öffnen. Hinzugerufene Polizeibeamte kontrollierten das Trio. Die stark alkoholisierten Männer (18, 21 und 27 Jahre alt) durften ihren Weg fortsetzen, da ihnen die Polizei keine strafbaren Taten nachweisen konnte.