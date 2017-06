Sigmaringen Polizei kann einen Einbrecher festnehmen

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Sigmaringen gelang es der Polizei aufgrund präziser Zeugenaussagen den Täter zu verhaften

Der zunächst Unbekannte war am Mittwoch in ein Wohnhaus in der Konviktstraße eingebrochen und hatte Beute im Wert von 500 Euro gemacht, informiert die Polizei. Zeugen, die den Unbekannten von einem Nachbargrundstück flüchten sahen, verständigten die Polizei, die nach einer Fahndung einen 21-Jährigen vorläufig festnehmen konnten. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten das entwendete Diebesgut, zwei Laptops mit Bildern des Geschädigten, ein Handy sowie etwas Kleingeld. Der Mann sitzt in der Justizvollzugsanstalt ein.