Kreis Sigmaringen Pflegenetzwerk plant die nächsten Aktionswochen

Über die vergangenen Veranstaltungen ist eine Dokumtenation erstellt worden, die beim Landratsamt in Sigmaringen angefordert werden kann.

Im Landratsamt Sigmaringen laufen bereits die Vorbereitungen für die Aktionswochen im kommenden Jahr. Nach den erfolgreichen Veranstaltungsreihen der Jahre 2013 zum Thema „Demenz“ und 2015 zum Thema „Wohnen im Alter“ haben sich die Verantwortlichen rund um den Pflegestützpunkt erste Gedanken für 2017 gemacht. Im Oktober sollen über einen Zeitraum von drei Wochen kreisweit zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Das genaue Thema legen die Mitglieder des veranstaltenden Pflegenetzwerkes im Landkreis Sigmaringen Anfang des neuen Jahres fest. Für die letzten Aktionswochen zum Thema „Zukunft gestalten – Vielfalt des Wohnens im Landkreis Sigmaringen“ waren der Pflegestützpunkt und der Fachbereich Soziales der Kreisverwaltung federführend verantwortlich. Nun konnte eine Dokumentation der Veranstaltungsreihe fertiggestellt und veröffentlicht werden. „Die erfolgreichen Aktionswochen können nun in einer gelungenen Broschüre nochmals nachvollzogen werden“, erklärt Hans-Peter Oßwald, Fachbereichsleiter Soziales beim Landratsamt Sigmaringen. Sämtliche Veröffentlichungen zu den Veranstaltungen sind in dieser Dokumentation zusammengestellt. Die Dokumentation ist auf der Homepage des Landkreises Sigmaringen eingestellt: www.landkreis-sigmaringen.de. Sie kann in digitaler Form beim Pflegestützpunkt angefordert werden: pflegestuetztpunkt@lrasig.de