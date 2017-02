Sigamringen Petition zur Erstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen

Mit Nachdruck fordert die Bürgerinitiative "Gemeinsam für Sigmaringen" die Einhaltung des Forderungskatalogs der Stadt. Sie zielt auf eine sofortige Reduzierung in der Kaserne auf 500 Personen ab, die auch eine Bleibeperspektive haben. Unterschriftenlisten sind im Bürgerbüro ausgelegt und können im Internet heruntergeladen werden.

Sigmaringen – Die Bürgerinitiative „Gemeinsam für Sigmaringen“ bleibt zum Thema Flüchtlinge in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne am Ball. Ihre Sprecherinnen Stefanie Ullrich-Colaiacomo und Anika Schaefer legen nun eine Petition vor, in der sie mit Nachdruck auf die Umsetzung der Forderungen der Stadt Sigmaringen in Bezug auf die Erstaufnahmeeinrichtung pochen. Diese zielt auf eine sofortige Reduzierung auf maximal 500 Personen ab. Die Schließung sollte bis spätestens zum 31. Juli 2020 erfolgen. Sie plädieren für eine sofortige Reduktion auf einem Drittel der bisherigen Fläche mit Personen, die eine Bleibeperspektive besitzen.

Begründet wird die dem SÜDKURIER vorliegende Petition damit, dass die geplante maximale Belegungszahl von 1250 Flüchtlingen in der Sigmaringer Erstaufnahme im Verhältnis zu den 12 500 betroffenen Einwohnern der Kernstadt, also ein Anteil von 10 Prozent, nicht verträglich sei. Untermauert wird dies mit Vergleichzahlen zu den anderen von der Landesregierung geplanten Erstaufnahmeplätzen: Karlsruhe mit 307 000 Einwohnern soll 1000 Flüchtlinge, also 0,33 Prozent beherbergen, für Freiburg mit 225 000 Einwohnern sind 800 Asylbewerber und somit 0,35 Prozent und in Ellwangen mit 27 000 Einwohnern 700 Flüchtlinge und somit 2,59 Prozent anteilig an der Stadtbevölkerung vorgesehen.

"Wenn sich etwa zehn Prozent der Bevölkerung zusätzlich, in sich ständig wechselnder Zusammensetzung und mit unterschiedlichem kulturellen Verständnis in der Stadt Sigmaringen aufhalten, so stellt dies eine erhebliche Belastung für das soziale Gefüge dar", argumentiert die Bürgerinitiative. Zudem würden in der Kreisstadt derzeit 336 Plätze in den Gemeinschaftsunterkünften vorgehalten. Die im Verhältnis zu anderen Gemeinden überproportionale Belegung stelle eine Ungleichbehandlung dar und gehe über die Verträglichkeitsgrenze hinaus.

Die frei werdende Fläche in der Erstaufnahme sollte für die Konversion verfügbar gemacht werden, so die Bürgerinitiative. "Nach der Schließung der Graf-Stauffenberg-Kaserne im Jahr 2011 ist Sigmaringen dringend auf das Gelingen der Konversion angewiesen. Es werden qualifizierte Arbeitsplätze benötigt, damit junge Familien nach Sigmaringen ziehen." Potenzielle Investoren bräuchten Planungssicherheit und geeignete Rahmenbedingungen. Eine zeitlich unbefristete, größte Erstaufnahmestelle des Landes könnte als Unsicherheitsfaktor und somit als negatives Standortkriterium bewertet werden und die Konversion erheblich hemmen, befürchten die Petitionsverfasser.

Nach allgemeinem Verständnis sei eine Erstaufnahmestelle als Einrichtung zur Registrierung, Gesundheitsprüfung sowie Antragsstellung und zur späteren Weiterverlegung auf Gemeinschaftsunterkünfte zu begreifen. De facto aber würden Asylbewerber ohne Bleibeperspektive in der Erstaufnahme auf ihre Abschiebung warten, worin die Initiative einen Verstoß gegen geltendes Recht sieht, da vom Gesetz her der Aufenthalt auf maximal sechs Monate beschränkt ist. So entstehe unter zumeist perspektivlosen jungen Männern erhebliches Konfliktpotenzial, was nicht akzeptabel sei. "Wir wünschen für unsere Stadt eine positive Zukunftsperspektive", setzten die Initiatoren auf Unterstützung per Unterschriftenlisten, die auch über das Internet auf www.openpetition.de ausgedruckt werden können. Weitere Listen liegen im Bürgerbüro (Rathaus) aus und können zudem dort abgegeben werden.