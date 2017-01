Bad Buchau/Kreis Sigmaringen Peter Hauk: "Sie verdienen Vertrauen"

Minister für Ländlichen raum und Verbraucherschutz spricht vor dem Bauernverband Biberach-Sigmaringen. Landwirte aus zwei Kreisen tagen im Kurzentrum von Bad Buchau.

Mehrere Kernaussagen zur Lage und zur Zukunft der Landwirtschaft hatte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU) in seinen Vortrag bei der Jahresversammlung des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen gepackt. Aus beiden Landkreisen kamen Landwirte ins Kurzentrum nach Bad Buchau, um den Minister anzuhören, aber auch um ihm ihre Sorgen vorzutragen und kritische Fragen zu stellen.

Von drei Arten, sein Geld durchzubringen, sei die Landwirtschaft die mühevollste, bemerkte Kreisverbandsvorsitzender Gerhard Glaser. Zu viele Bauern machten sich Sorgen, ob die Berufsentscheidung ihrer Söhne und Töchter für die Landwirtschaft wirklich trage und bei allen Mühen ein familiäres Auskommen ermögliche. Als beste Erfindung der Nachkriegsgeschichte bezeichnete Glaser die Europäische Union, ihr drohe jetzt der Schnaufer auszugehen. Die regellose Öffnung des Agrarmarkts für die ganze Welt lass in zweiter Generation die Konkurrenz auf die Bauern los, die eindeutig zu den am stärksten Geschädigten gehörten, stellte Glaser fest. Irritationen und schwindendes Vertrauen bringe im Binnenmarkt der EU zweierlei Tierschutz, dreierlei Verbraucherschutz und viererlei teures Baurecht, beklagte der Vorsitzende. Glaser betonte jedoch auch, dass die bäuerlichen Familien schon immer in besseres Tierwohl investieren und die Bevölkerung weiß, was sie an ihren Bauern hat.

„Landwirtschaft hat Zukunft“, das verkündete Minister Hauk in seiner Rede. Zwar gebe es derzeit große Herausforderungen durch niedrige Preise und ständig neue Aufgaben. Dadurch müssten viele Höfe Betriebszweige aufgeben oder ganz aufhören. Diejenigen, die in der Region noch investierten, entscheiden sich für besonders tiergerechte Stall- und Haltungssysteme um regionale und Qualitätsmärkte mit besseren und stabileren Preisen zu nutzen, sagte Hauk. Hart ins Gericht ging der Minister mit den Sündenböcken unter den Landwirten, wie auch mit den selbsternannten Tierschützern und Tierrechtsaktivisten, die in Ställe einbrechen um Missbrauch anzuprangern. „Unsere Landwirte verdienen Vertrauen, aber schwarze Schafe müssen härter bestraft werden“, rief Hauk aus. Eingehend auf die Zukunft der Landwirtschaft sieht der Minister den Erfolg in der Gestaltung des Strukturwandels, zu dem alle ihren Beitrag leisten müssten, sowohl die Landwirte, die Lebensmittelbranche und die Agrarpolitik. Chancen ausloten und die Nische finden sei entscheidend für den Erfolg, denn auch im Agrarsektor gelte der Satz: „Wer den Markt hat, der hat die Zukunft“. Erzeuger, Verarbeiter und Vermarkter müssen laut Peter Hauk begreifen, dass sie im selben Boot sitzen. Ihre Aufgabe sieht Hauk in der engen Kooperation um die Vorteile der heimischen Erzeugnisse herauszustellen und den Markt zu hoffentlich besseren Preisen zu bedienen. Auch in Zukunft bleibe die Landwirtschaft ein Wachstumssektor durch Zunahme der Weltbevölkerung und damit verbunden die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Von den Schwierigkeiten, im EU-Parlament die deutschen Tierschutzbestimmungen durchzusetzen, berichtete der Abgeordnete Norbert Lins (CDU). Für die Verwaltungen der Landkreise lobte Walter Holderried, Erster Landesbeamter im Landratsamt Biberach die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband und brach eine Lanze für die Bauern. Holderried drückte seine Wertschätzung aus für Qualität der Nahrungsmittel, die Haltung der Nutztiere und für die gesamte Arbeit der Bäuerinnen und Bauern samt ihren Familien.

In beiden Rechenschaftsberichten von Geschäftsführer Niklas Kreeb und der Vorsitzenden der Landfrauen, Doris Härle, schlugen sich zahlreiche Aktivitäten während des vergangenen Jahres nieder. Bei den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Verband zeichnete Vorsitzender Gerhard Glaser die frühere Vorsitzende der Landfrauen, Elfriede Elser, mit der Verdienstmedaille des Bauernverbands aus.