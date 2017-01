Sigmaringen Parkhauspreise in Sigmaringen werden erhöht

Neue Parkhauspreise hat der Gemeinderat in Sigmaringen festgelegt.

Zuletzt wurden diese zum 1. Oktober 2012 im Zuge des geänderten Parkhauskonzeptes neu festgelegt, um die Belegung des Parkhauses zu erhöhen, ebenso die Anzahl der Dauerparkplätze mit maximal 84 Plätzen. „Diese Ziele konnten inzwischen erreicht werden“, sagte Oliver Dreher, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke. Weiter wollten die Stadtwerke das Parkhaus auch für Berufspendler interessant machen. Betrug die Zahl der Kurzparker im Jahr 2011 noch rund 300 täglich, so stieg die Nutzung in den folgenden Jahren bis über 400 Fahrzeuge an. Entsprechend entwickelten sich auch die Tageseinnahmen. Sie stiegen von 164 auf 234 in 2015, so Dreher weiter. Vor dem Hintergrund der Investitionen in die neue Schrankentechnik im Parkhaus, aber auch unter Berücksichtigung des jährlichen Defizits von 120 000 Euro hat die Werkleitung dem Gemeinderat vorgeschlagen, die Parkhauspreise in zwei Schritten zum 1. Februar diesen Jahres und zum 1. Januar 2018 zu erhöhen. Die ersten 30 Minuten für Kurzzeitparker sind nach wie vor frei. Für die weiteren 30 Minuten werden ab 1. Februar 70 Cent anstatt bisher 40 Cent erhoben. Zum 1. Januar 2018 sind es 80 Cent. Die Tagesgebühr erhöht sich von einem Euro auf 1,50 Euro, beziehungsweise zwei Euro. Dasselbe gilt für ein Gästeticket. Das Nachtticket (täglich von 18 bis 9 Uhr) bleibt bei 50 Cent. Das Vorzugsticket (Monatskarte) mit freier Platzwahl und zeitlich unbegrenzt beträgt im Monat weiterhin 35 Euro. Das Jobticket von Montag bis Samstag in der Zeit von 7 bis 20 Uhr erhöht sich von derzeit 20 Euro auf 30 Euro. Der Gemeinderat stimmte dem neuen Preissystem zu.