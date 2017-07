Sigmaringen Otto Strigel geht nach 41 Dienstjahren

Feierliche Verabschiedung des technischen Oberlehrers an der Fidelisschule in Sigmaringen.

Sigmaringen – Der technische Oberlehrer Otto Strigel ist von der Schulleiterin der Fidelisschule, Monika Tilch-Fuchs, nach 41 Dienstjahren feierlich verabschiedet worden. Wie die Schule informiert, war er dort 32 Dienstjahre aktiv. Strigel geht zum kommenden Schuljahr in ein Freistellungsjahr, bevor er im Schuljahr 2018/19 seinen wohlverdienten Antragsruhestand antritt. Er betreute die audiovisuellen Medien der Schule, trug für deren Bearbeitung und Archivierung Sorge. Sein vielfältiges Aufgabengebiet umfasste auch die Fachbetreuung der Verkehrserziehung an der Fidelisschule und seine Zuständigkeit als schulischer Sicherheitsbeauftragter. Im Rahmen der Vorbereitung der Schüler auf den Übergang von der Schule in den Beruf, gestaltete Strigel vielfältige Werkprojekte und organisierte mit der OWB in Sigmaringen und Mengen die Berufspraktika der Schüler.