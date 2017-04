Sigmaringen Obermeister bilanziert ein gutes Autojahr

Die Kraftfahrzeug-Innung tagt in der Brauereigaststätte Zollerhof. Neuerungen bei der Hauptuntersuchung zwingen die Kraftfahrzeug-Werkstätten zum Handeln

Sigmaringen – Rechtliche Stolperfallen im Kraftfahrzeugbetrieb und die geplanten Änderungen bei der technischen Fahrzeugüberwachung waren Schwerpunkte der Mitgliederversammlung der Kfz-Innung Sigmaringen, zu der Obermeister Siegmund Bauknecht zahlreiche Mitglieder und Gäste im „Zollerhof“ in Sigmaringen begrüßte. Er sprach von einem insgesamt guten Autojahr 2016, trotz der negativen Schlagzeilen durch den Abgasskandal. Letztlich habe sich aber der Kraftfahrzeugbetrieb vor Ort als kundenorientierter Serviceleister gut positioniert und seine Stärken im direkten Kundenkontakt umgesetzt. Bei der Einführung der Elektromobilität gehe Baden-Württemberg im Bund voran, so Bauknecht, allerdings sei der Weg noch sehr lang.

Wie die Innung weiter mitteilt, erläuterte Julia Cabanis, Geschäftsführerin des Kfz-Verbandes Baden-Württemberg, die Informationspflichten nach dem neuen Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Sie empfahl die Anpassung der Reparaturbedingungen an die gesetzlichen Vorgaben und die Rechtsprechung. Geschäftsführer Karl Griener berichtete über die Finanzsituation der Innung, die einen ausgeglichenen Haushalt 2017 mit angemessener Rücklage ermögliche.

Frühzeitiges Handeln sei angesagt, um Scheinwerfereinstellplatz und Bremsenprüfstand den neuen Anforderungen für die Hauptuntersuchung anzupassen, so Michael Hoffmann, Niederlassungsleiter der Dekra Singen. Denn ab Mai 2018 werde die Überwachung der Prüfstützpunkte neu organisiert und sei mit nicht unerheblichen Investitionen verbunden. Dadurch würde sich auch die Hauptuntersuchung für den Kunden unausweichlich verteuern.

Der fortschreitende technische Wandel werde hohe Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung im Kfz-Handwerk stellen. Dabei spiele die Digitalisierung in der Ausbildung eine immer größere Rolle, so Obermeister Bauknecht. Die Schulleiter der Beruflichen Schulen, Egbert Härtl aus Bad Saulgau und Christian Roth aus Sigmaringen, werteten die Ausbildungssituation als zufriedenstellend.