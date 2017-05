Sigmaringen Obergrüner besticht mit klaren Fakten und fesselt die Besucher

Anton Hofreiter spricht für gerechte Globalisierung in der Alten Schule in Sigmaringen. Der Fraktionschef der Grünen im Bundestag lehnt Megaställe rigoros ab und er liefert eine Vielfalt von Aspekten in einem sehr fundierten Vortrag.

Sigmaringen – Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionschef im Bundestag, hat mit seinem Besuch in der Kreisstadt auch Neugierige in die Aula der Alten Schule geführt. Der studierte Biologe beherrscht die Art des stets sachlichen Informierens. Dabei laviert er nicht um Fakten herum, er nennt sie klar und emotional berührend. Mit Protagonisten seines Schlages dürften die bundesweit im Umfragetief hängenden Grünen sich allemal aus der Beklemmung befreien können.

Diskussionsleiter Wolfgang Ruff, Schatzmeister des Sigmaringer Kreisverbands der Grünen, ordnet die globale Entwicklung als Gewinn, Profit- und Geldmaximierung unter dem Begriff "neoliberaler Kapitalismus" ein. Der habe dramatische Folgen – mit 60 Millionen Flüchtlingen weltweit und führe dazu, dass der Planet ausgepresst und ausgebeutet werde.

Das Thema heißt "Gerechte Globalisierung". Hofreiters Botschaften sind alarmierend. Der Obergrüne sagt, die Globalisierung hätte schon vor 1870 begonnen, sie sei deshalb kein neues Phänomen. Spätestens mit der Finanzkrise von 2008 habe sich aber mit der Bankenrettung ein "grundlegender Irrweg" abgezeichnet, so Hofreiter. Ein weiterer Schritt sei die Erfindung des Standardcontainers gewesen, der den Handel günstig und einfach gemacht habe. Hofreiter fragt das Auditorium, wie hoch es denn die Transportkosten für eine um den Planeten gewanderte Jeans schätze? Keiner tippt richtig. "Es ist ungefähr ein Cent", sagt der 47-Jährige.

Hofreiter referiert ohne Manuskript, und er zeigt aus dem Stegreif eine Vielfalt an Aspekten auf. So die Entfesselung des Finanzkapitals in der Landwirtschaft, die früher einen eher regionalen und lokalen Charakter besessen hatte. Sein Buch "Fleischfabrik Deutschland" rechnet gewissermaßen mit der industriellen Massentierhaltung ab. Es werde immer mehr Fleisch hergestellt: Die Schweinefleischproduktion habe sich binnen 20 Jahren auf 5,5 Millionen Tonnen mehr als verdoppelt und beim Hühnerfleisch auf fast 900 000 Tonnen verdreifacht. Wobei Gewinn und Ertrag für die Bauern sehr gering ausfiele. Die deutsche Mastindustrie würde die Fläche des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern einnehmen.

Und: Tiermaststätten würden heutzutage in höchster Effizienz arbeiten. Megaställe empfindet Hofreiter in jeder Hinsicht als kontraproduktiv. Kenntnis hat er auch über den geplanten Kuhstall mit 1000 Kühnen in Ostrach-Hahnenest bekommen: "Auch Sie haben eine solche Debatte hier. Was immer dazu führt, das mit dem Bau solcher Ställe ein verschärfter Verdrängungswettbewerb stattfinden wird!" Plastisch beschreibt er das fabrikartige Agieren von Auftragsmästern wie den Großkonzern Wiesenhof. "Puten setzen zu schnell Fleisch an, sodass sie unter ihrem eigenen Gewicht kollabieren und das zu einem zweistelligen prozentualen Anteil." Die schönen Fleischstücke würden in deutschen Läden verkauft, verdorbene und geringerwertige Ware ginge nach West- und Zentralafrika. Was wiederum zur Vergrößerung der Armut beitrage und zu Wirtschaftsflüchtlingen führe.

Für die Fleischproduktion würden Unmengen an Tierfutter importiert, insbesondere Soja, zum Großteil gentechnisch verändert, das in den Ländern Lateinamerikas unter höchst fragwürdigen Bedingungen angebaut werde, kritisiert Hofreiter. Drastisch schildert er, der diese Länder selbst schon bereist hat, die Methoden korrupter Regierungen und Großgrundbesitzer. Regenwälder stürben ab, weil Flugzeuge absichtlich darüber Herbizide verspritzen, ehe alles abgeholzt und planiert würde. Todesschwadronen bedrohen, vertreiben und ermorden die dort lebenden indigenen Völker – ein verheerender Kreislauf.

Hofreiter verfällt aber nicht in Zweckpessimismus. Er verspricht sich viel über neu auf europäischer Ebene zu reguliernde Handelsverpflchtungen und faire Handelsabkommen: "Da wären wir einen großen Schritt weiter, wenn wir solchen Regeln entnehmen könnten: Keine Menschenrechtsverletzung, keine Kinderarbeit!"

Anton Hofreiter plädiert für den Mut zur Veränderung: "Als Naturwissenschaftler bin ich optimistisch, Regeln ändern zu können. Und ich bin technikbegeistert. Sie muss so eingesetzt werden, dass sie uns dient und nicht ausbeutet!" Als bestes Beispiel in der Klimatechnologie nennt er die Fotovoltaik. Sie sei der große Gewinner und mit 2,5 Cent pro Kilowattstunde so günstig wie kein anderer Energieträger.

In einer intensiv geführten Diskussionsrunde empfindet eine Besucherin Hofreiters Ausführungen als zu idealisiert, andere ziehen in Zweifel, dass Lobbyisten auszubremsen sind. Gleichwohl zeigen sich Grünen-Vertreter beglückt und dankbar, dass der Spitzengrüne mit seinem Wirtschaftsvortrag die Kompetenz der Ökopartei auch in diesem Fachressort nachweisen kann. Nach einer über zweistündigen Sitzung ist dem Parlamentarier lang anhaltender Applaus gewiss.

Zur Person

Anton Hofreiter wurde am 2. Februar 1970 in München geboren. Seit 2005 ist er Mitglied des deutschen Bundestages. Zwischen 2011 und 2013 hatte er den Vorsitz im Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung inne. Vorsitzender der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen ist er seit Oktober 2013 neben Katrin Göring-Eckardt. Der 47-Jährige hat nach dem Abitur an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Biologie studiert und als Diplom-Biologe abgeschlossen. Im Institut für Systematische Botanik promovierte er 2003 zum Doktor der Naturwissenschaften. Er setzt sich für das Verbot des Anbaus gentechnisch veränderter Pflanzen ein. (jüw)