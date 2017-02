Öffentliches Tanzen gegen Gewalt an Frauen

In einer Solidaritätsaktion des Caritasverbandes Sigmaringen beteiligen sich über 120 Schüler aus Sigmaringen, Ostrach und Pfullendorf, die am Mittwoch, 14. Februar, auf dem Leopoldplatz tanzen wollen.

Sigmaringen – Gewalt gegen Frauen in häuslicher Umgebung ist keine Seltenheit. Der Caritasverband Sigmaringen beteiligt sich mit seinere Beratungsstelle an der Solidaritätsaktion „One Billion Rising“ am 14. Februar auf dem Leopoldplatz. „Damit wollen wir zeigen, dass Gewalt gegen Mädchen und Frauen nicht tolerierbar ist“, sagt Stefanie Thiel, Referentin für Soziale Dienste und Migration beim Caritasverband. 120 Schüler der Ludwig-Erhard- und Theodor-Heuss-Realschule sowie weitere aus Ostrach, Mengen und Pfullendorf werden zwischen 12 und 14 Uhr am Valentinstag tanzen.