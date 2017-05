Sigmaringen Neuer Rüstwagen für die Freiwllige Feuerwehr

Der Sigmaringer Gemeinderat bewilligt die Beschaffungsgelder in jüngster Sitzung.

Sigmaringen (loe) Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Anschaffung eines Rüstwagens für die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen beschlossen. Kostenpunkt: 427 242 Euro. Für die Beschaffung eines Rüstwagens hat die Stadt im Haushaltsjahr 2016 Mittel in Höhe von 400 000 Euro bereitgestellt. Demgegenüber steht ein erwarteter Zuschuss in Höhe von 120 000 Euro. Allerdings liegt der Bewilligungsbescheid noch nicht vor. Damit liegt das Angebot um 27 242 Euro über dem Ansatz im Haushaltsplan, diese Summe wird aber durch Mehreinnahmen wie höhere Zuschüsse in Höhe von 80 000 Euro abgedeckt. Das Fahrzeug wurde zusammen mit der Stadt Gammertingen ausgeschrieben, die ebenfalls ein neues Fahrzeug benötigt. Die Ausschreibung wurde in vier Lose aufgeteilt: Für das Los eins (Fahrgestell) erhielt die Firma MAN Trucks & Bus Deutschland GmbH den Zuschlag. Das Los zwei beinhaltet den Aufbau für das Gammertinger Fahrzeug, das Los drei (Aufbau Sigmaringer Fahrzeug) ging an die Firma Albert Ziegler GmbH und das Los vier (Feuertechnische Beladung) an die Firma DBS Denzel Brandschutzservice.