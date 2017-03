Sigmaringen Neuer Chef bringt neuen Namen: "CoSi" heißt nun "CoSi medical IT"

Aus "CoSi" (kurz für Computer Sigmaringen) wird "CoSi medical IT": Mit Andreas Kunzmann ist neben einem neuen Geschäftsführer auch frischer Wind in den Käppeleswiesen.

Bereits im Mai 2016 hat Kunzmann die Firmengründer Joachim Blender und Julius Winter abgelöst. Insgesamt arbeiten 55 Menschen für das Unternehmen, davon 35 in Sigmaringen und 20 am Münchner Standort. Sechs Jahre lang habe er Cosi als Lieferant kennen gelernt, bis 2016 war er Geschäftsführer eines Reutlinger Unternehmens. Jetzt wolle er Cosi in die Zukunft leiten, sagt Kunzmann. Beim Blick auf Unternehmensprozesse sei eine der Fragen gewesen, wofür Cosi steht, und die Antwort führte zum neuen Namen. Denn mit Elektronik hat das Unternehmen, anders als der Name bisher vermuten ließ, wenig zu tun, sondern mit medizinischer Informatik. Kunzmann erklärt drei Teilbereiche: Abrechnungssysteme für Ärzte und Krankenhäuser, digitales Röntgen sowie Sicherheitssysteme. Besonders den dritten Bereich gelte es nun zu entwickeln. "Jedes Unternehmen hat immer Potential", sagt er. Um das bestmöglich auszuschöpfen, sind neue Kollegen ins Team gekommen. Für andere hat der neue Weg nicht gepasst, sieben Mitarbeiter haben Cosi verlassen. Das neue Motto ist schwäbisch: "Wir schaffet, dass ihr schaffa könnt.“ Andreas Kunzmann kommt aus dem Ruhrgebiet. In Sigmaringen schätze er die Natur und den extrem freundlichen Menschenschlag.