Sigmaringen Neue Kooperation mit der Fidelisschule Sigmaringen

Das Projekt zielt darauf ab, dass sich Behinderte und Flüchtlinge in der Erstaufnahme Sigmaringen auf Augenhöhe begegnen können.

Sigmaringen – Seit Anfang des Jahres ist eine Kooperation zwischen der Fidelisschule Sigmaringen und der Erstaufnahme vereinbart worden. Es handelt sich hierbei um eine Kooperation des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Sigmaringen. Ziel des Projekts ist es, so die Fidelisschule in einer ausführlichen Mitteilung, dass sich Behinderte und Flüchtlinge in der Kaserne auf Augenhöhe begegnen können.

So fand bereits ein erster Kuchenverkauf von Schülern der Fidelisschule im Foyer des Infopoints der Erstaufnahmestelle statt. Dieser soll regelmäßig im Rahmen des Kurssystems der Berufsschulstufe abgehalten werden und dient zur Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Die Schüler erlernen Arbeitskompetenzen wie beispielsweise die Planung des notwendigen Einkaufs der nötigen Lebensmittel, das Backen der Kuchen anhand der vorgegebenen Arbeitsschritte sowie den Verkauf der Produkte. Eine entsprechende Konzeption samt Rezepten und Auflistung der Inhaltsstoffe ist dem Regierungspräsidium Tübingen vorab vorgelegt worden. Außerdem haben alle beteiligten Schüler eine Hygieneschulung absolviert. Selbsterstellte Plakate bewerben die anstehenden Kuchenverkäufe. Der Turnus des Kuchenverkaufe findet während der Schulzeit alle zwei Wochen statt. In diesem Zusammenhang hat zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres die Fidelisschule eine Schülerfirma „DieProFis“ (Dienstleistung, Produktion ins Leben gerufen. Dafür haben 20 Schüler der Berufsschulstufe einen Vertrag unterzeichnet, der Bedingungen aufstellt, wie bei einem echten Arbeitsverhältnis. Besonders hervorzuheben ist, dass es nun ein eigenes Bankkonto gibt, über das die Einnahmen und Ausgaben verwaltet werden.