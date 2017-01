Kreis Sigmaringen Neue Fälle von Vogelgrippe

Das Ministerium meldet einen von der Krankheit befallenen Mäusebussard in der Wachtelhau von Sigmaringen.

Kreis Sigmaringen – Wie das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am vergangenen Samstag mitteilte, wurden drei neue Fälle des Vogelgrippevirus bei Wildvögeln in Baden-Württemberg festgestellt. Es handelt sich dabei um einen Mäusebussard und einen Höckerschwan in UIm sowie einen Mäusebussard in Wachtelhau, das zur Stadt Sigmaringen gehört. Alle nötigen behördlichen Maßnahmen vor Ort seien bereits durch die Aufstallung sowie weiteren Biosicherheitsmaßnahmen ergriffen worden. Bei einer bereits im Dezember in Muggensturm (Kreis Rastatt) erlegten Stockente wurde nun durch das Friedrich-Loeffler-Institut der neue Subtyp H5N2 des hochansteckenden aviären Influenzavirus festgestellt. Dieses Virus wurde erstmals im Land nachgewiesen. Möglicherweise handelt es sich um eine genetisch veränderte Variante des hochansteckenden Vogelgrippevirus H5N8. Details zu dem neuen Virussubtyp sind bisher nicht bekannt.

