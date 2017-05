Sigmaringen Naturschützer diskutieren: Die frühe Vegetation bereitet die größte Sorge

Andreas Halder, Klimaschutzmanager der Stadt Sigmaringen, spricht sich bei einem Vortrag im Bürgersaal des Laizer Rathauses nachhaltig für den Klimaschutz aus.

Sigmaringen-Laiz – In seinem Vortrag beim Bund für Umwelt- und Naturschutz im Bürgersaal hielt Andreas Halder, Klimaschutzmanager bei der Stadt Sigmaringen, ein glühendes Plädoyer für mehr Klimaschutz. Wie die Naturschützer mitteilen, bezog sich der Referent auf Werte der Laizer Wetterstation an der Ablacher Straße, bei der Monatsdaten der Temperatur seit 1888 und Niederschlagsdaten seit 1891 gesammelt werden. Danach haben sich die jährlichen Durchschnittstemperaturen um 1,4 Grad Celsius erhöht. Dies führe zu einem immer früheren Beginn der Vegetationsperiode. 2017 sei die Vegetation mindestens drei Wochen voraus. Die Laizer Statistik zeige aber auch, dass nächtliche Kälteextreme im April nicht abnehmen würden. Bei deutlich früherem Einsatz der Blüte führe dies zu erheblichen landwirtschaftlichen Schäden, so bei Obstbäumen. Bei der Analyse der Niederschläge sei die Wetterstation ebenfalls hilfreich. So habe sich die Niederschlagsmenge übers Jahr gesehen nur unwesentlich verändert. Jedoch sei eine Zunahme der Länge der Trockenperioden und eine Intensivierung der Niederschlagsereignisse festzustellen.

In seinem Fazit betonte Andreas Halder, dass wir Menschen aus technischer Sicht die Mittel zur Verfügung haben, den für die Klimaüberhitzung verantwortlichen CO2-Ausstoß drastisch zu senken. Es bedürfe eines deutlich größeren politischen Willens. Der Einzelne habe im Heizungs-, Mobilitäts- und Ernährungsbereich große Klimaschutzpotenziale. Auch in der Flüchtlingsfrage spiele der Klimaschutz eine wichtige Rolle. Dem Beginn des Krieges in Syrien sei eine extreme fünfjährige Dürre vorausgegangen. Er zitierte den bekannten Journalisten Franz Alt, der 2009 gesagt habe: "Wer Klimaschutz vernachlässigt, wird Klimaflüchtlinge ernten."