Sigmaringen Narrenzunft Vetter Guser befindet sich schon in den Startlöchern

Höhepunkte des fastnächtlichen Brauchtums in Sigmaringen dauern vom „Auseliga“ bis Fasnetdienstag an. Die Rote Fledermaus feiert ihr 50-jähriges Bestehen.

Sigmaringen – Die Vetter-Guser-Zunft Sigmaringen ist für die närrischen Tage gerüstet. Es steht ein besonderes Jubiläum an: 50 Jahre Rote Fledermaus – die jüngste Gruppe der Zunft. Das Fledermaus-Kostüm für die Jugend, das Hans Breitfeld entworfen hat, wurde erstmals 1967 beim Narrentreffen in Tettnang vorgeführt. In den Anfangsjahren bestand das Häs der roten Fledermaus aus einem Oberteil und einer Kopfbedeckung. Zu dem heute getragenen Häs, das Anfang der 1990er Jahre entworfen wurde, gehört eine schwarze Hose dazu.

Mit „Freut Euch des Lebens“ und dem Semerenger Schlachtruf „Nauf auf d’Stang“ wird die Hausfasnet der Vetter Guser Zunft traditionell am Auseliga, Donnerstag, 23. Februar, eröffnet. Nach dem Wecken in der Innenstadt durch die Narren, ziehen ab 8.30 Uhr die Narrenzunft Vetter Guser, die Arge der Semerenger Fasnetsvereine und jedem, der Lust hat mit Musik und guter Laune durch die Innenstadt, um Schulen, Kindergärten und öffentliche Einrichtungen zu „befreien“. Die Kinder, Erzieherinnen und Lehrer feiern mit den Narren auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, singen Lieder und werden mit Essen und Trinken versorgt. Ab 11.15 Uhr findet der Kinderumzug durch die Innenstadt statt, angeführt von der Pferdekutsche mit Zunftpräsident Albrecht Prinz von Hohenzollern und Zunftmeister Hartwig Mahlke. Am Abend treffen sich alle Narren sowie das Sigmaringer Volk um 18.18 Uhr auf dem Rathausplatz zum Hemadglonkerumzug und zum Hemoglonkerball mit DJ Tropicana in der Stadthalle.

Unter dem Motto „Reise um die Welt“ steht am Fasnetssamstag, 25. Februar, der Vetter-Guser-Ball in der Stadthalle. Beginn 14 und um 19.45 Uhr. Über Monate bereiten sich die Narren auf einen der Saisonhöhepunkte vor: Die Akteure um ihre Regisseurin Alexandra Speh laden das närrische Volk ein, mit Vetter Guser Airlines die schönsten Ecken der Welt zu besuchen. Lustiges und kritisches, Gesang und Tanz versprechen einen kurzweiligen Ball. Weiter im närrischen Programm geht es am Fasnetssonntag mit einer Messe in St. Johann um 9.20 Uhr mit anschließender Bräutlingsstangen-Übergabe um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Der schöne alte Sigmaringer Brauch des „Maschgera gau“ wurde durch die Narrenzunft Vetter Guser vor einigen Jahren wiederbelebt. Die Kreisstädter und ihre Gäste dürfen sich ab 19 Uhr am Fasnetsmontag auf die umherziehenden „Maschger“ und „Maschger Gruppen“ freuen, die in den Lokalen aus ihrem närrischen Nähkästchen plaudern.

Höhepunkt und Abschluss des närrischen Treibens ist am Fasnetsdienstag, 28. Februar, das Historische Bräuteln um 10 Uhr um den Rathausbrunnen mit Bräutlingstanz in der Stadthalle. Die älteste urkundliche Belegung des Bräutelns stammt aus dem Jahre 1723. Auch 2017 sind die grünen, silbernen und goldenen Hochzeiter sowie Zugezogene, die auswärts im Hafen der Ehe gelandet sind, eingeladen, sich bräuteln zu lassen. Am Nachmittag findet um 14 Uhr ein großer Umzug statt. Die Semerenger Fasnetszünfte und Gastnarren ziehen durch die Innenstadt. Nach dem Umzug feiern die Narren in der Stadthalle mit der Tanz- und Partyband „Albsound“ und den teilnehmenden Musikgruppen oder in den Lokalen und Gassen der Innenstadt. Der Kehraus ist der Abschluss der Hausfasnet. In verschiedenen Lokalen lassen die Narren die Fasnet ausklingen. Auf dem Rathausplatz wird durch die Riedhexen und die Feuerwehr Sigmaringen die Fasnetsverbrennung veranstaltet – ein trauriges und doch schönes Ereignis.

Vetter-Guser-Ball

Das Motto heißt "Reise um die Welt", aufgeführt am Samstag, 25. Februar, um 14 und 19.15 Uhr. Die Narren haben in der Stadthalle noch Plätze frei, um weitere Gäste an Bord der Vetter Guser Airline zu begrüßen. Karten an der Tages- und Abendkasse. (jüw)