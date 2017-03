Sigmaringen Mundart als Kulturerbe

Große Sigmaringer Veranstaltung im Hofgarten des Sparkassenforums am Donnerstag, 23. März, mit Beiträgen von neun Autoren und Liedermachern

Der schwäbischen Mundart widmet sich eine gemeinsame Veranstaltung des Landkreises Sigmaringen und des Fördervereins Schwäbischer Dialekt. So sind für den Donnerstag, 23. März, um 19.30 Uhr im Fürst-Leopold-Saal im Sparkassenforum "Hofgarten" Lesungen und Musikbeiträge zu erleben als Beleg, dass die Mundart zum immateriellen Kulturerbe dieser Landschaft gehört. Weit mehr als die Hochsprache würde die Mundart zur Natur, zur ländlichen Wirtschaft, aber auch in Gefühlsdingen ein Reservoir an kraftvollen und präzisen Ausdrücken bieten, so die Veranstalter.

Als Autoren und Liedermacher treten Gerd Bantle (Sigmaringen), Lilo Braun (Meßkirch) und Monika Schulz (Veringenstadt), Hermann Brodmann (Sigmaringendorf), Bruno Gern (Stetten ak.M.-Storzingen, gelesen von Gerhard Deutschmann), Rösle Rock (Krauchenwies), Eva Maria Schalk (Leibertingen-Thalheim, gelesen von Benedikt Schalk), Michael Skuppin (Bad Saulgau), Franz Wohlfahrt und die Musikgruppe "Quintessenz" aus Ostrach-Einhart auf. Es moderiert Kreisarchivar Edwin Ernst Weber. An einem Bücherstand werden Bände vorgestellt, die sich mit der schwäbisch-alemannischen Sprachkunde auseinandersetzen.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden helfen als kleine Aufwandsentschädigung für die Autoren.