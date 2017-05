Sigmaringen Motorräder beherrschen das Straßenbild von Sigmaringen

1000 Freunde der Kultmarke beim Zündapp-Markentreffen in der Kreisstadt. Organisatoren zeigen sich über die großartige Resonanz im höchsten Maße erfreut.

Sigmaringen – Ob Motorrad, Roller, Moped, Motorräder mit Beiwagen, Grüne Elefanten, Wehrmachtsgespanne oder der Janus als einziges Auto – die Vielfalt der Kultmarke Zündapp auf dem Festgelände versetzte nicht nur Zweirad-Enthusiasten, sondern auch zahlreiche Besucher ins Staunen. Was sich in den vier Tagen in der Hohenzollernstadt beim internationalen Zündapp-Treffen aus Anlass des 100-jährigen Jubliäums der Marke abgespielt hat, sucht seinesgleichen. Aber auch die Bevölkerung wurde vom Zündapp-Fieber gepackt. Kurzum: Es war eine rundum gelungene Veranstaltung und die Organisatoren von der Brauerei Zoller-Hof wurden mit Lob geradezu überschüttet. „Das Treffen war gigantisch“, zog der Leiter des Orga-Teams, Rainer Bosch, eine positive Bilanz. Alles habe wie am Schnürchen geklappt, wobei auch das hochsommerliche Wetter ein Teil mit dazu beigetragen haben dürfte.

Glück gehört für so eine große Veranstaltung mit dazu und so spielte das Wetter den Organisatoren geradezu in die Hände: Anstatt 800 zu erwartende Zündapp-Fahrzeuge aus allen Herren Ländern – die größte Gruppe stellten die Fans aus den Niederlanden – haben sich laut Veranstalter 1200 Zündapp-Fans eingefunden. Rund 1000 Besucher wurden allein am Samstag auf dem Festgelände gezählt. Aber schon die Anreise der Fans am Donnerstag zog die Massen an. „Die Tagesbändel reichten nicht aus und wir mussten provisieren“, äußerte sich Rainer Bosch gegenüber dem SÜDKURIER. „Endlich ist in der Stadt wieder einmal was los“, zeigte sich Erwin Riegger aus Sigmaringen von dem Treffen begeistert. Kurz entschlossen hat er sein 40 Jahre altes Zündapp-Motorrad KS 50 Super Sport, Baujahr 1976, für dieses Treffen flott gemacht und präsentierte es zusammen mit seiner Frau auf dem Festgelände.

Der Freitag stand den Teilnehmern zur freien Verfügung. Viele nutzten es für einen Ausflug ins schöne Donautal, zum Bodensee, besuchten das Oldtimer-Museum in Meßkirch oder das Schloss Sigmaringen. Jede Menge Fachwissen ausgetauscht wurde im Zündapp-Museum der Brauerei Zoller-Hof. Dort zog eine Zündapp-Maschine Z 2 G, Baujahr 1924, von Alfons Roth aus Untermaiselstein im Allgäu bewunderndr Blicke auf sich – ein Familienerbstück, wie er stolz erklärte. Dem Pressevertreter präsentierte er einen Zeitungsartikel unter dem Titel „Der Schatz vom Dachboden“. Tatsächlich hat er die Maschine seines Vaters da im Elternhaus entdeckt und rundum restauriert. „Die Maschine ist unverkäuflich“, sagte er, mindestens 10 000 Euro soll sie schon bringen.

Jede Menge los auf dem Festgelände war am Samstag. Es wimmelte nur so von Motorrädern. An den Verpflegungsständen herrschte großer Andrang. Erster Landesbeamter Rolf Vögtle, selbst ein begeisterter Zündapp-Fan mit eigener Maschine, hieß die Gäste aller Nationalitäten willkommen und freute sich über die große Resonanz. Im Mittelpunkt stand die Präsentation der vielfältigen Zündapp-Baureihen. Gezeigt wurden auch Lizenz- und Nachbauten. Ehemalige Werksfahrer der Kultmarke, unter ihnen Rolf Witthöft, erzählten über ihre Erfahrungen und priesen die Zuverlässigkeit der Marke, wie die tolle Gemeinschaft, die diese Motorräder weltweit hervorgerufen haben. Teilnehmer und Gäste wählten die schönsten Fahrzeuge der einzelnen Baureihen. Bei der abendlichen Abschlussparty im Festzelt wurden die Sieger geehrt.

Zuvor ging es im Fahrzeugkonvoi in die nähere Umgebung von Sigmaringen und durch die Innenstadt. Mit dabei auf einer Zündapp-Maschine die Brauerei-Chefs Ralf Rakel mit Claudia Sieben auf dem Sozius, die die Ausfahrt mit den Zündapp-Freunden sichtlich genossen. Am Sonntag hieß es Abschied nehmen von der Zündapp-Familie und dem Versprechen von Teilnehmern, die Stadt mit ihrer schönen Umgebung wieder einmal zu besuchen.