Sigmaringen Mordkomödie in der Stadthalle

Das Stück "Fatal! Fatal! Mord auf dem Schillerplatz wird am Samstag, 6. Mai, aufgeführt. Der Vorverkauf hat dazu begonnen.

Sigmaringen (bei) Die Württembergische Landesbühne Esslingen spielt am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Sigmaringer Stadthalle das Stück "Fatal! Fatal! Mord auf dem Schillerplatz" von Eugen Labiche. Diese Mordkomödie hat der schwäbische Autor und Dramaturg Jörg Ehni aus Illmensee mit Wahrheiten, die sich oftmals hinter der spießbürgerlichen Kulisse auftun, behutsam ins Schwäbische übertragen, was dem Stück nochmals einen besonderen Humor verleiht. Kartenvorverkauf in der Geschäftsstelle des SÜDKURIER Pfullendorf, Telefon 0 75 52/92 29 62 31, telefonisch bei der SÜDKURIER-Hotline 08 00/8 80 80 00 oder online unter www.ticket.suedkurier.de. Die Karten gibt es zwischen 12 und 20 Euro.