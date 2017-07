Sigmaringen Modefachschule zeigt bei abschließender Modenschau Geschichte

45 Absolventen präsentieren bei einer Modenschau im Kongresszentrum Singen ihre Abschlusskollektionen, für den 22. Juli bereiten sie eine aufwändige Show vor.

Im ganzen Schulgebäude der Modefachschule Sigmaringen herrscht derzeit reges Treiben: Schließlich muss die Abschlusskollektion der angehenden Modedesigner und Maßschneider zum Thema „History“ fertig werden. Am Samstag, 22. Juli, zeigen sie laut Pressemitteilung im Kongresszentrum in Singen am Hohentwiel ihre Werke. Fast alle 45 Absolventen präsentieren dann eine aufwändige Show, die nicht nur ein Gang durch Jahrhunderte der Modehistorie zu werden verspricht, sondern vor allem Geschichten vom Einfluss der Vergangenheit auf die Gegenwart erzählt.

Die 21-jährige Anna Konrad beispielsweise ließ sich vom Rokoko inspirieren und übertrug dessen verspielte Eleganz auf eine Kollektion aus modern geschnittenen transparenten Abendkleidern mit Corsagen aus Brokat, unter denen Unterwäsche aus Satin hervorblitzt. Pro Kleid hat Konrad bis zu 40 Meter Tüllstoff verarbeitet. Die junge Maßschneiderin und Designerin spielt nicht nur mit verschiedenen Materialien, sondern reflektiert auch Facetten der Weiblichkeit zwischen unschuldigem Mädchen und verführerischer Frau. Ganz andere Töne schlägt Patricia Colljung mit ihrer Kollektion „Glückauf“ an. Die 23-Jährige macht zusätzlich auch ihren Meister und widmet sich der Arbeitermode in den 1930er-Jahren. Für die geradlinig geschnittenen Anzüge, Hemden und Westen ihrer Kollektion mischt sie weiche und grobe Stoffe.

Den erotisch-ästhetischen Aspekt von Kleidung beschreibt Philipp Jacob. Im Lauf seiner dreijährigen Ausbildung hat der 21-Jährige sich auf japanische Einflüsse spezialisiert und zeigt in seiner Abschlusskollektion etwa Anleihen eines Kimono. Außerdem wickelt Jacob die Träger seiner Kollektion „Hojojutsu“ regelrecht ein: Ein Geflecht aus Satinkordeln überzieht Oberteile oder Schuhe. Das Publikum im Kongresszentrum Singen darf sich laut Mitteilung auf ein breites Spektrum freuen.

Die Modenschau beginnt am Samstag, den 22. Juli, 19 Uhr im Kongresszentrum Singen. Einlass ist ab 18 Uhr, Abendgarderobe erwünscht. Karten kosten zwischen 35 und 50 Euro und sind online erhältlich unter