Sigmaringen Mit dem Vetter Guser eine Reise um die Welt

Vielfältiges Programm beim Ball der traditionsreichen Narrenzunft in Sigmaringen. Eine umjubelte Premiere feiert dabei Andrea Huthmacher als neuer Jungstar am Vetter-Guser-Himmel.

Sigmaringen – Mit einem über vierstündigen Programm nahm die Narrenzunft Vetter Guser am Samstagnachmittag und abends das närrische Publikum auf eine „Reise um die Welt“ mit. Für den richtigen Sound sorgte die Live-Band „Skyline“. Hübsche Stewardessen wiesen in die Handhabung von Schwimmwesten und Sauerstoffmasken ein und mehrfach gab es eine Video-Live-Schaltung ins Cockpit des Fliegers von Vetter-Guser-Airlines.

Es war eine Mischung aus Tradition und Moderne, aus Show und Wortbeiträgen und vor allem gewürzt mit jeder Menge Lokalkolorit. Zwar gab es keinen Soloauftritt von Hermann Brodmann und auch die Tratschweiber vor dem Café „Seelos“ suchte man vergeblich im Programm. Dafür war die Jugend stark präsent und es stieg zweifellos ein neuer Star am Vetter-Guser-Himmel auf: Andrea Huthmacher hatte als „eine Drohne über Sigmaringen“ genau auf die Hohenzollernstadt heruntergeschaut und ihre Entdeckungen in gereimter Form in einen erstklassigen Beitrag verpackt. Das war Fasnet in Reinkultur. Dem Regierungsbaudirektor Severin Geßler aus München, der im Staatsarchiv herbe Kritik an den Bautätigkeiten in Sigmaringen geäußert hatte, warf sie vor, er habe den Bezug zu Sigmaringen verloren. Mit spitzen Worten kommentierte sie die Einzelhändler-Aktivitäten von HGV („Die sind jetzt auf dem Selbstfindungstrip“) und der Initiative Sympathisches Sigmaringen (ISS), die mehr aufeinander zugehen sollten, was das Publikum mit Applaus quittierte. Die Personalprobleme bei den örtlichen Kirchen und die Knauserigkeit der Sigmaringer bei Benefizkonzerten und dass in der Kreisstadt alles etwas länger dauere, wurde ebenfalls mit Zustimmung des Publikums kritisiert.

Nicht fehlen durfte der Empfang im Landratsamt anlässlich des 70. Geburtstags von Ex-Landrat Dirk Gaerte.

Zuvor hatten Rolf Eichelmann und Frank Köster unter dem Motto „Stadt, Land, Schwips“ eine köstliche Nummer mit zweckentfremdeten Städtenamen geboten. Und weil es ja um eine Reise um die Welt ging, durfte auch eine Tanznummer aus dem Orient nicht fehlen. Großen Aufwand hatte der Narrenrat betrieben, der bei seiner „Stadtführung“ mit tollen Kulissen aufwartete. Stadtführer Rolf Eichelmann konnte sich eine Spitze gegen die Laizer nicht verkneifen: „Sogar das Pferd auf dem Leopoldplatz dreht sich in eine andere Richtung“. Diese Nummer wäre übrigens noch ausbaufähig und könnte durchaus zum Dauerbrenner werden.

„Das Anden-Experiment“ glückte ausgezeichnet. Der Spielmanns- und Fanfarenzug, dieses Jahr als Indios verkleidet, bewies einmal mehr seine ausgezeichnete Qualität. Als Zugabe gab es „El Condor Pasa“. Und dafür hatten sich die Trommler extra im Blockflötenspiel geübt. Wie es bei einer Sitzung des Narrenrats zugeht, das zeigten Lukas Eichelmann und Johannes Bach mit viel Kopfbedeckungswechsel und Einblick in die Abgründe des Vetter Guser. Mit Lagerfeuerromantik, einem echten Bluesgitarristen und einer fetzigen Tanzshow entführten dann die „White Horses“ in die Prärie.

Das „Semeringer Allerlei“ (Sandy Speh, Rolf Eichelmann und Hermann Brodmann) hatte sich zusätzliche Verstärkung aus der Vetter-Guser-Jugend geholt. Mit Gesang und spitzen Worten nahm man den ärztlichen Notdienst unter die Lupe und Sportkreispräsidentin Svenja Eisemann für die Probleme bei der Wahl zum Sportler des Jahres in Schutz (Eisemann ist Vetter-Guser-Mitglied). Kräftig ihr Fett ab bekam die AfD („Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber“) und zum Kalkabbau im Donautal stellten die Narren fest: „Für Zahnpasta sollte man den Kalk aus den Gehirnen derjenigen nehmen, die das genehmigt haben.“ Die Weltreise endete dann mit einer Tanzshow aller Zunftabteilungen. Irland, Spanien, Ägypten und Rio de Janeiro waren die Endstationen einer Veranstaltung mit Niveau und hohem Unterhaltungswert. Ein großes Lob an Sandy Speh, die nicht nur tanzte, sang und Wortbeiträge lieferte, sondern auch noch Regie führte und für die Choreographien zuständig war.

Akteure

Diverse Gruppen der Narrenzunft sowie Rolf Eichelmann und Frank Köster (Stadt, Land, Fluß), Andrea Huthmacher (Drohne über Sigmaringen), Spielmanns- und Fanfarenzug, Johannes Bach und Lukas Eichelmann (Narrenratsitzung), The White Horses, Hermann Brodmann, Ana-Lena Chevalier, Nicole Diesch, Rolf Eichelmann, Sandy Speh, Leonie Schröck und Franziska Zepf (Semerenger Allerlei). Nummerngirl: Lena Zielke, Livemusik: Bigband "Skyline". Regie: Sandy Speh.