Sigmaringen Missbrauchsvorwurf wird vor dem Jugendgericht verhandelt

Das Jugendgericht Sigmaringen verurteilt einen 18-Jährigen, der wegen versuchten sexuellen Missbrauchs angeklagt war, zu gemeinnütziger Arbeit.

Die Tatvorwürfe, die gegen einen 18-Jährigen vor dem Jugendgericht erhoben werden, wiegen schwer: Körperverletzung und versuchter sexueller Missbrauch. Der Beschuldigte soll im Sommer vergangenen Jahres einer 16-Jährigen, die mit einer Freundin unterwegs war, bei einer Begegnung am Donauradweg Geld für Geschlechtsverkehr geboten haben, obwohl die Jugendliche noch keine 18 Jahre alt war, wirft ihm die Anklagevertreterin vor. Bei einem weiteren Aufeinandertreffen habe der junge Mann das Mädchen so fest am Handgelenk gepackt, dass sie einen blauen Fleck davontrug. "Ich werde reden", sagt der adrett gekleidete Beschuldigte auf die Frage von Richterin Linda Blazko, ob er sich zu den Vorwürfen äußern will. "Ich kenne diese Person gar nicht", erklärt der Heranwachsende dann und fügt hinzu, dass er gar nicht genug Geld für ein solches Angebot gehabt hätte. Die Richterin bittet die Parteien nach vorne, zeigt Bilder und fragt nochmals: "Das sind die Mädchen. Kommen sie ihnen bekannt vor?" Das eine Mädchen habe er drei Mal gesehen, räumt der Beschuldigte plötzlich ein, und schildert dann detailliert die Begegnungen, wobei man nicht miteinander gesprochen habe, da er weder Englisch noch Deutsch könne. Tatsächlich musste zu Verhandlungsbeginn ein 23-jähriger Student als Dolmetscher vereidigt werden.

Als erste Zeugin wird die 16-Jährige gehört, die angibt, von dem 18-Jährigen gegen ihren Willen umarmt worden zu sein und dann aufgefordert wurde, gegen Geld mit ihm zu schlafen. "Er hat uns angesprochen und ich habe gesagt, dass er weggehen soll", gibt die Schülerin an. Auf die Frage von Richterin Blazko, in welcher Sprache man sich verständigte, erklärt die Zeugin, dass der Mann seine sexuelle Avance mit eindeutigen Gesten ausdrückte. Beim zweiten Vorfall sei man sich zufällig begegnet und dann habe er sie am Handgelenk gepackt, was schmerzvoll war. Er soll sie auch begrapscht haben und nur mit Begleitung von zwei fremden Jungs, die man um Hilfe gebeten habe, konnten die Mädchen dann zum Bahnhof gehen. Dort habe sie mit ihrer Freundin auf den Zug gewartet und als sie dort zwei Personen sahen, hätten sie gedacht, dass dies der Beschuldigte mit einem Kumpel sei und lief weg. Ein zufällig anwesender Polizist bemerkte die Situation, sprach die Beiden an, worauf sie die Geschichte erzählte. Die Mädchen erkannten den Verdächtigen dann an seinem blauen T-Shirt. "Er hat meine Freundin ganz fest am Arm gepackt", bestätigt die als Zeugin geladene Begleiterin. Für die Prozessbeteiligten gestaltete sich die Wertung der Aussagen der jungen Frau schwierig, die leicht geistig behindert und in ihrer Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt ist. So erklärte sie, dass man nach dem Vorfall mit dem Handy die Polizei gerufen und ihre Freundin mit dem Beschuldigten eine Stunde gesprochen habe, während er sie festhielt. Verständigt habe man sich mittels Übersetzungsprogramm. Ein damaliger Begleiter des Beschuldigten sollte als nächster Zeuge gehört werden, der allerdings nicht von Bietigheim nach Sigmaringen gekommen war und deshalb vom Gericht in Abwesenheit mit einem Ordnungsgeld von 50 Euro belegt wurde.

"Ich weiß nicht so Recht", erklärt Richterin Blazko, dass sie über eine Verfahrenseinstellung nachdenke, was die Anklagevertreterin aber ablehnt. "Es war richtig, dass Sie Anzeige erstattet haben", bezeichnet sie in ihrem Plädoyer die Aussagen der 16-jährigen Hauptzeugin als glaubwürdig, die auch nochmals über ihre Ängste gesprochen habe. Sie fordert für den Beschuldigten die Ableistung von 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Zuvor hat ein Jugenhelfer, der als Prozessbeoachter dabei ist, seine Einschätzung des bislang unbestraften 18-Jährigen dargelegt. "Es wäre natürlich hilfreich, wenn er die Tat einräumen würde und eine Einsicht da wäre", räumt der Experte ein, nachdem der Beschuldigte nochmals erklärte, dass er überhaupt nicht in der Nähe der Mädchen war.

In ihrem Urteil reduziert Richterin Blazko das Strafmaß auf 20 gemeinnützige Arbeitsstunden und spricht eine Verwarnung aus. Sie habe nur die Körperverletzung berücksichtigt, weil es beim Vorwurf des sexuellen Missbrauchs erhebliche Zweifel gebe. Eine letzte Ermahnung gibt sie dem jungen Mann mit: Sollte er die Stunden nicht ableisten, drohe ein Ungehorsamsarrest von bis zur vier Wochen.

Jugendgericht

Dieses Strafgericht befasst sich mit den Verfehlungen Jugendlicher und Heranwachsender, und je nach Schwere der Verfehlungen urteilt ein Richter, ein Jugendschöffengericht oder eine Jugendkammer über einen Fall. Ein Jugendrichter leitet und überwacht später auch die Vollstreckung aller Maßnahmen der Ahndung einer Tat.