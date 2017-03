Sigmaringen Mathias Richling jagt Sigmaringen durch die politisch-skurrile Landschaft

Kabarettist Mathias Richling erzeugt in der Stadthalle Sigmaringen gekonnt Lachsalven mit der Imitation von bekannten Politikern.

In gewohnt hektischer Manier stürzte Mathias Richling vom Besuchereingang aus auf die Bühne der Stadthalle Sigmaringen, wo er sogleich einen witzigen Dialog entfaltete zwischen zweien, die permanent aneinander vorbeireden. Amüsant führte er die Abstrusität eines Gesprächs vor, bei dem ein Gesprächspartner seinem Gegenüber einfach nicht zuhört und in seinem eigenen Denksystem bleibt. Schnell, wortstark und tiefgründig nahm der Kabarettist sowohl Alltagssituationen als auch das Verhalten und den Sprachjargon von Politikern auf die Schippe. Dabei erstaunte immer wieder sein Talent, Körpersprache, Stimme und Sprachgestus zu imitieren.

"Rede ich zu schnell", richtete sich Richling gleich zu Beginn an das Publikum. Es sei aber nicht schlimm, wenn die Zuhörer nicht alles mitbekommen. "Wenn Sie die Hälfte verstanden haben, dann haben Sie schon enorm viel mitgenommen", beruhigte er.

Zu einem der Ersten, die Mathias Richling auf der Bühne auftreten ließ, gehörte Donald Trump. Darauf angesprochen, dass er sich in jedem Satz widerspreche, kam sogleich Trumps schlagfertige Antwort: "Andere sagen das Gegenteil innerhalb von einer Woche, ich in einem Satz." An Erdogan gerichtet formulierte der Kabarettist: "Wir verhalten uns nicht wie Nazi-Nachfahren, sondern wir lassen keine Nazi-Nachfahren reden." Ein kräftiger Applaus begleitete die lauten Lacher. Köstlich stellte Richling die Zögerlichkeit von Angela Merkel heraus, die extrem beschwichtigende Worte gegenüber Erdogan wählte.

Lachsalven erzeugte der Kabarettist ebenfalls in der Rolle von Innenminister Thomas de Maiziere, der so langsam redete, dass er selbst ins Schnarchen verfiel. Die Sicherheitspolitik schilderte er extrem ruhig und gelassen und empfahl den besorgten Bürgern: "Wenn Sie halt nachts mal raus müssen, verlassen Sie das Haus stets nur in einer Burka."

Als Gesundheitsministerin Ulla Schmidt prangerte er die "gefährliche Fettleibigkeit" an. Sie sei verursacht durch das Essen. "Auch Passiv-Essen ist gefährlich, weil man dabei Hunger bekommt", lässt er sie warnen. Norbert Blüm ließ er nochmals über die Rente sprechen. Das große Problem seien doch die Rentner und ihre hohe Lebenserwartung. "Früher lag die Lebenserwartung bei 59 Jahren. Da war der Rentner mit 65 schon sechs Jahre lang tot." Ja, die Rente sei so sicher, das Versteck finde keiner mehr.

Das Publikum amüsierte sich königlich über die Dialoge, in welche Richling die Politiker geraten ließ – sei es das Gespräch von Winfried Kretschmann mit Thomas Strobl, die Therapiesitzung von Angela Merkel bei Sigmund Freud oder die Selbstdarstellungen der ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, Christian Wulf und Joachim Gauck. Mathias Richling schaffte es, die Politiker mit ihrer eigenen Sprache und Gestik zu entlarven und das Publikum über eineinhalb Stunden hinweg bestens zu unterhalten.