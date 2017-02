Sigmaringen Mathias Richling: Es geht ums Karikieren"

Der Kabarettist Mathias Richling steht am Samstag, 11. März, um 20 Uhr in der Sigmaringer Stadthalle mit „Richling spielt Richling“ auf der Bühne.

Herr Richling, Rechtsextremisten erstarken in Europa, Trump zieht ins Weiße Haus ein und die Briten verabschieden sich aus Europa. Wie oft haben Sie ihr aktuelles Programm „Richling spielt Richling“ umschreiben müssen?

Pausenlos, aber das bin ich gewöhnt. Es gab schon viel dramatischere Situationen, zum Beispiel zu Zeiten des Mauerfalls, da habe ich viel schneller reagieren müssen. Das muss aber auch so sein, selbst bei Ereignissen, die nicht immer kabarettabel sind. Das Publikum befindet sich ja in einer pausenlosen Lauerstellung, was die aktuellen Entwicklungen angeht. Als Kabarettist sind Sie da so etwas wie ein Kommentator zur Tagesschau.?



Sind profillose Politiker Gift für das Kabarett? Anders gefragt, sind Sie als Kabarettist froh über die Präsidentschaft von Donald Trump?

Das würde ja bedeuten, froh zu sein, je schrecklicher jemand ist. Nein, das führt die eigene Zielsetzung ad absurdum. Das andere ist, dass es mir egal sein muss, welches Profil ein Politiker hat, denn ich mache den Politiker signifikant, ich gebe ihm Eigenschaften, die er haben könnte. Wenn jemand sehr farblos ist, bringt es oft nicht viel, ihn zu besprechen. Die Erkennbarkeit der dargestellten Figur misst sich an der Erkennbarkeit der Person. Auf Herrn Trump hätte ich gerne verzichten können. Nun habe ich ihn in der neuen Fernseh-Show, da nehme ich das Gespräch von Trump mit Putin vorweg. Was da gerade passiert, ist schon sehr erschreckend.?



Sie schlüpfen in Ihren Vorstellungen gerne in andere Rollen. Wen parodieren sie gegenwärtig am liebsten?

Das ändert sich im Tagesgeschäft und mit der Beliebtheit der Figuren. Vor zehn Jahren war Frau Merkel noch nicht so präsent wie heute. Gut sind Figuren, die nicht so einfach zu erkennen sind. Figuren, die man sich erarbeiten muss. Der neue Mann von der SPD – na, wie heißt er noch? Der will mir gerade nicht einfallen. Der hat so ein paar Eigenschaften, die Spaß machen, sie zu erarbeiten. Das Inhaltliche kommt später dazu, wenn er mehrere Reden gehalten hat. Es geht ja darum, die Figur nicht zu kopieren, sondern sie zu karikieren.



Sie spielen als Kabarettist mit den Wissenszusammenhängen ihrer Zuhörer. Sie überzeichnen und kommentieren. Angesichts der Konjunktur von Desinformation und Manipulation: Wo ziehen Sie die Grenze zwischen falsch und Überzeichnung? Was darf Satire?

Satire darf erst einmal alles. Sogenannte Fakenews kommen bei uns im Programm nicht vor. In einer Nummer führe ich die Nachricht zur Irrwitzigkeit. Es geht darum, die Nachrichten, von denen wir vermuten, dass sie richtig sind, so weiter zu treiben, das deutlich wird, wo das hinführt. Beispielsweise bei Erdogan oder bei Trump. Die von uns entworfenen Szenerien sind keine Tatsachenbeschreibung, sonder die Möglichkeit einer Entwicklung. Sie kann falsch sein, aber sie ist möglich.?



Der Bürgermeister einer Linzgaustadt kritisierte unlängst in seiner Neujahrsansprache Kabarettisten und Comedians. Wer ständig alle Politiker durch den Kakao zöge, sorge dafür, dass die Menschen ihren Respekt vor Politikern verlören. Was antworten Sie ihm?

Mit Konrad Adenauer. Der hat 1956 gesagt, dass er die Wahl nicht gewonnen hätte, wenn das Kabarett ihn nicht so bekannt gemacht hätte. Kabarett zieht nicht über die Politiker her, sondern analysiert und entwickelt weiter. Die Empfindsamkeit oder beleidigt zu sein, macht noch empfänglicher für die Satire. Die Sendung eines Kollegen über Erdogan haben 100 000 Menschen gesehen. Dass Erdogan einen Prozess angestrengt hat, hatte zur Folge, dass ihn keiner mehr als Erdogan kennt, sondern nur noch als "Ziegenficker".



Zurück zu Ihrem aktuellen Programm „Richling spielt Richling“. Das klingt fast ein wenig narzistisch. Reden Sie nur über sich selbst?

Nein. Der Titel soll nur ausdrücken, dass ich alles selbst geschrieben habe, dass alle Figuren, ob nun Kretschmann, Steinmeier oder Merkel von mir stammen. Manchmal denken die betreffenden Politiker sogar selbst, dass sie meine Texte sprechen, wenn sie sich öffentlich äußern.?



Wem werden die Zuschauer am 11. März in Sigmaringen begegnen?

Merkel, Lauterbach, Steinmeier, Schäuble, Nahles. Angela Merkel in einem Gespräch mit Siegmund Freud. Vielleicht Trump. Auf jeden Fall Erdogan, aber auch Oettinger, Kretschmann, Gauck, Wulff. Und manchmal erkennt sich der Zuschauer sogar selbst.



Kartenverlosung

Der SÜDKURIER verlost für Mathias Richling am 11. März, um 20 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen drei mal zwei Eintrittskarten und das Mitmachen ist ganz einfach. Sie wählen bitte die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 25. Bitte nennen Sie das Stichwort „Richling“ sowie Namen, Adresse und Telefonnummer. Die Gewinnhotline ist geöffnet von Freitag, 3. Februar, 8 Uhr bis Sonntag, 5. Februar, 24 Uhr. Die Gewinner werden veröffentlicht. Die Karten werden zur Abholung an der Abendkasse hinterlegt. Ein Anruf aus dem Festnetz der Telekom kostet 50 Cent.