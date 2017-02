vor 7 Stunden SK Sigmaringen Matheschnuppertag kommt Pennälern entgegen

Mathematik – der Gedanke an dieses Schulfach weckt in jeder Schülergeneration bei so manchem negative Assoziationen. Damit die Schüler der Beruflichen Gymnasien in Sigmaringen einen positiven Start in dieses Fach und das Gymnasium insgesamt erleben, veranstalteten die Ludwig-Erhard-Schule und die Bertha-Benz-Schule einen Matheschnuppertag.

