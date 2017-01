Sigmaringen Massenschlägerei in der Landesaufnahmestelle

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen waren in der Erstaufnahmestelle mehrere Dutzend Männer beteiligt. Ein Mann drohte mit einem Messer.

Eine Massenschlägerei meldete das Sicherheitspersonal am frühen Dienstagmorgen gegen 5 Uhr in der Landesaufnahmestelle, informiert die Polizei. Beamte eilten unverzüglich zu Hilfe und stellte eine Gruppe von 40 stark aufgebrachten Männern fest, die lautstark damit gedroht hatte, andere Männer umbringen zu wollen. Sicherheitspersonal konnte ihnen jedoch den Weg versperren, indem sie eine Türe im Flur blockierten. Die uniformierten Polizisten konnten die aggressive Situation entspannen und die Gemüter beruhigen. Hierbei erfuhren die Beamten, dass eine Gruppe, die auf demselben Stockwerk wie die aufgebrachte Gruppe wohnt, gegen deren Zimmertüren getreten hat. Durch den Lärm wurden diese wach und es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung. Ein Mann soll während der Auseinandersetzung mit einem Messer gedroht haben. Die größere Menge forderten gegenüber den Polizeibeamten eine räumlich getrennte Unterbringung von den anderen. Der Mann, der mit einem Messer gedroht haben soll, konnte durch Sicherheitspersonal in einer anderen Unterkunft festgestellt werden. Ein Messer hatte er jedoch nicht dabei. Um weitere Störungen zu verhindern, wurde der Mann auf Anordnung des zuständigen Richters auf dem Polizeirevier Sigmaringen in Gewahrsam genommen. Um zukünftigen Auseinandersetzungen vorzubeugen, werden von den Verantwortlichen der Einrichtung räumliche Umverteilungen vorgenommen.