Sigmaringen Manuel Hagel: Brauchen nicht nur Master

Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes in der Alten Schule in Sigmaringen. Der Generalsekretär der Südwest-Union tritt als prominenter Gastredner vor rund 100 Gästen auf.

Sigmaringen – In der Aula der Alten Schule hat der CDU-Kreisverband den Reigen der Neujahrsempfänge im Landkreis Sigmaringen beschlossen. Mit CDU-Generalsekretär Manuel Hagel kam prominenter Besuch. Vor rund 100 Gästen sprach der Generalsekretär in einer engagieren und kämpferischen Rede im Hinblick auf die Bundestagswahlen im Herbst zu diversen Themen. Dabei appellierte an die Gäste, sich darüber bewusst zu werden, wie gut es den Menschen hier im Herzen von Europa gehe.

Die Grün-Schwarze Landesregierung arbeite nach einem guten Start sach- und lösungsorientiert. „Dabei setzt die CDU klare Akzente und sagt, um was es geht“, erklärte Hagel. Deshalb sei es richtig, „wieder an der Regierung beteiligt zu sein“. Ob auf dem Feld der inneren Sicherheit, der Bildung, der Wirtschaft und des ländlichen Raumes, die CDU setze die vereinbarten Ziele zügig und konsequent um. In seiner Rede streifte der Generalsekretär bedeutsame politische Themen. Ein kluges Bildungssystem, ausgerichtet auf die junge Generation und nicht ewige Strukturdebatten, wie sie die SPD praktiziere, sei wichtig. „Unser Bestreben ist es, dass jeder junge Mensch eine Chance bekommt“. Jeder Hauptschüler, jeder Realschüler sei genauso viel Wert wie jeder Abiturient. „Der Meister muss wieder Bedeutung haben, nicht nur der Master“, sagte er unter Beifall. Die Union werde weiterhin die berufliche Ausbildung stärken und diejenigen in den Fokus stellen, die nicht studieren. Die Devise müsse lauten, ja zur Haupt- und Realschule, ja zu mehr Lehrstellen. Deshalb werde die CDU für das mehrgliedrige Schulsystem kämpfen. Hagel wörtlich: „Entscheidend aber ist, es darf kein Schulabschluss ohne Anschluss geben“.

Neben der Stärkung der Schulen habe sich die CDU zur Aufgabe gemacht, den Bürgern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Das Vorantreiben von Verkehrsinfrastrukturprojekten und die Stärkung der Polizei seien klare Erfolge. Dennoch dürfe die CDU nicht stehen bleiben, sie müsse zum Beispiel kinderreiche Familien stärker unterstützen, sagte Hagel. Auch stehe die Partei zu jeder Familie, die bereit sei, ihr Kind Zuhause zu erziehen. Der Generalsekretär brach eine Lanze für den ländlichen Raum. Die ganze Wertschätzung gelte den Landwirten, die viele Sorgen haben. „Sie brauchen das Signal von uns“, erklärte Hagel und dankte in diesem Zusammenhang den beiden Bundestagsabgeordneten Lothar Riebsamen und Thomas Bareiß, die in ihren jeweiligen Sachgebieten hervorragende Arbeit leisten.

CDU-Landtagsabgeordneter Klaus Burger dankte Manuel Hagel für seine Rede und bezeichnete ihn als Hoffnungsträger für seine Partei. Als Kreisvorsitzender blickte er auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Zum Thema Asyl und Zuwanderung habe er seine Meinung trotz Gegenwind nie geändert. „Verfolgte Menschen müssen aufgenommen und diejenigen, welche bleiben wollen, rasch integriert werden. Wer keine Bleibeperspektive hat, den müssen wir rasch zurückschicken“, forderte Burger. Was ihn beschäftigte, sei die Tatsache, dass in Sigmaringen einige Wenige tagtäglich für Schlagzeilen sorgen. Burger: „Die Bevölkerung muss den Eindruck haben, der Staat ist ein zahnloser Tiger. Hier brauchen wir Lösungen und dafür will ich auch im Land einstehen“. Für 2017 vermittelte er den Gästen seine besten Wünsche. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang durch Magdalena Maier und Marlene Wittbrodt, Klarinette, beide von der Städtischen Musikschule Sigmaringen.

Zur Person

Manuel Hagel ist seit Juni 2016 Generalsekretär der Südwest-Union. Er gehört seit der Kommunalwahl 2009 dem Gemeinderat seiner Heimatstadt Ehingen an. Dort ist er seit 2014 CDU-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. 2016 zog Hagel mit 36,3 Prozent der Stimmen im Landtagswahlkreis Ehingen als direkt gewählter Abgeordneter in den Landtag ein. Dort ist er in den Ausschüssen „Inneres, Digitalisierung und Migration, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz“. Hagel ist verheiratet, Schatzmeister der Jägervereinigung Ehingen, Mitglied der Bürgerstiftung und Hexengruppe. (loe)