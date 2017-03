Sigmaringen Malerin Carola Parbott stellt im Josefinenstift aus

Im Erdgeschoss des Josefinenstifts in Sigmaringen werden derzeit acht Acrylbilder von Carola Parbott aus Sigmaringen ausgestellt. Die Ausstellung ist voraussichtlich bis Frühsommer zu sehen und für jedermann zugänglich.

Carola Parbott hat einige Jahre in England verbracht und Erfahrungen als Dozentin an weiterführenden Schulen gemacht, hauptsächlich in der Erwachsenenbildung. Erst nach ihrer Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2007 stieß die Hobbykünstlerin auf das Medium Acryl. An der Volkshochschule Sigmaringen gibt sie Kurse zu "Portraitmalerei in Acryl". Die thematischen Schwerpunkte der gelernten Krankenschwester sind neben Mythologie und abstrakten Bildern auch Blumen, Märchen, Träume und Symbole. Unter den acht Bildern, die im Josefinenstift zu sehen sind, befinden sich auch christliche Bilder. Heimleiter Christian Glage: „Der lange Flur im Erdgeschoss der Seniorenwohnanlage eignet sich gut für eine Ausstellung. Damit wollen wir eine Plattform anbieten für regionale Künstler.“