Sigmaringen Luisa Boos spricht in der Kreisstadt

SPD-Veranstaltung in Sigmaringen mit der SPD-Generalsekretärin des Landes und mit der SPD-Bundetagsdirektkandidatin Stella Kirgiane-Efremidou im Hotel-Gasthof Traube am Montag, 12. Juni.

Sigmaringen (jüw) Luisa Boos, Generalsekretärin der SPD Baden-Württemberg, ist am Montag 12. Juni, ab 18.30 Uhr im Hotel-Gasthof Traube zu Gast. Zusammen mit Stella Krigiane-Efremidou, der SPD-Bundestags-Direktkandidatin für den Wahlkreis 295, Zollernalb-Sigmaringen, setzten sie sich mit ihrem Thema "Wie wir unser Land zum Besseren verändern" auseinander. "Unsere Botschaft ist klar und unmissverständlich: Eine konsequente Friedenspolitik, ein starkes und einiges Europa, Investitionen in die Zukunft unserer Kinder – und mehr Gerechtigkeit. Dafür steht die SPD", teilen die beiden Sozialdemokratinnen im gemeinsamen Kommuniqué mit. Sie möchten das mutlose „Weiter-So“ beenden. "Wir sind bereit, unsere Demokratie zu verteidigen und für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu kämpfen." Für diese hehren Ziele würden sie in der SPD eintreten. Aufgezeigt und diskutiert werden soll, wie eine Umsetzung gelingt und welche politischen Leitgedanken die beiden Frauen dabei tragen.