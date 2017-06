Kreis Sigmaringen Lehrgang auf Berufsabschlussprüfung zur Hauswirtschafterin

Das Landratamt Sigmaringen bietet eine Informationsveranstaltung über die Qualifizierung in der Hauswirtschaft für den 11. Juli an.

Kreis Sigmaringen – Im Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Landwirtschaft, beginnt im Oktober der Qualifizierungslehrgang zur Vorbereitung auf die Berufsabschlussprüfung zur Hauswirtschafterin. Laut Mitteilung des Landratsamts bietet der Fachbereich zu dieser hauswirtschaftlichen Bildungsmaßnahme einen Informationsabend am Dienstag, 11. Juli um 19 Uhr im Grünen Zentrum, Winterlinger Straße 9 in Sigmaringen-Laiz an.

Das Angebot richtet sich an Interessierte, die einen hauswirtschaftlichen Berufsabschluss anstreben, erste Berufserfahrungen gesammelt haben oder ihre Tätigkeit in der Familie professioneller gestalten möchten. Die Qualifizierung bietet Chancen zur beruflichen Neuorientierung und persönlichen Wissensvertiefung im Bereich der Hauswirtschaft.

Der Vorbereitungskurs findet über eindreiviertel Jahre einmal wöchentlich dienstags – außerhalb der Schulferienzeiten – im Fachbereich Landwirtschaft in Laiz statt. Der Lehrgang endet im Juli 2019 mit der Berufsabschlussprüfung zur Hauswirtschafterin.

Der Beruf der Hauswirtschafterin ist staatlich anerkannt und bietet vielfältige Arbeits- und Weiterbildungsmöglichkeiten, erläutert das Landratsamt. Geprüfte Hauswirtschafterinnen übernehmen die Versorgung und Betreuung von Menschen und finden ihre Tätigkeitsfelder in Senioren- und Behindertenheimen, in der Gemeinschaftsverpflegung, bei der Nachbarschaftshilfe der Sozialstationen, in sozialen Einrichtungen und in privaten Haushalten. Sie arbeiten dort in der Küche, im Servicebereich, in der Hausreinigung oder in der Wäscherei. Sie üben ihre Tätigkeit nach den Bedürfnissen der zu betreuenden Personen aus und gestalten deren Alltag.

Dabei achten sie auf Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Qualität, Hygiene, Gesunderhaltung und Umweltschutz. Sie bereiten die Mahlzeiten nach ernährungsphysiologischen Aspekten zu. Bei der Betreuung von Personen gehen sie auf die unterschiedlichen Lebenssituationen ein. Je nach der betrieblichen Einrichtung ist die Anleitung von Kindern oder die Unterstützung von älteren Menschen oder Behinderten bei Alltagsverrichtungen eine wichtige Tätigkeit.

Der Berufsabschluss eröffnet Arbeitsmöglichkeiten als qualifizierte Fachkraft und bietet die Grundlage für den Weg zur beruflichen Weiterbildung als Meisterin der Hauswirtschaft oder als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.

Informationen über diesen Bildungsweg erteilt Melanie Becker unter Telefon 0 75 71/1 02 86 40 oder per E-Mail: melanie.becker@lrasig.de.