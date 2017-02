Sigmaringen Landkreis startet Modellprojekt

Thema vor 60 Mitarbeitern im Landratsamt Sigmaringen ist die Rückführungsbegleitung von Kindern- und Jugendlichen zu ihren Familien, nachdem sie zuvor in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht waren.

Sigmaringen – Hochmotiviert fühlen sich rund 60 Mitarbeiter, die sich im Landratsamt an der Auftaktveranstaltung zum Modellprojekt „RüBe – Rückführungsbegleitung nach Fremdunterbringung“ beteiligten. Ziel des Projektes ist es, einzelne Kinder und Jugendliche, die in Heimen oder Pflegefamilien leben, zurück zu ihren Familien zu führen und dort nachhaltig zu integrieren. Dies soll durch eine besonders intensive Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Jugendhilfeeinrichtungen, Pflegefamilien und Eltern der betreffenden Kinder erreicht werden, erläutert das Landratsamt in einer Mitteilung. Das Modellprojekt, gefördert durch den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, wird von der Universität Siegen wissenschaftliche begleitet und ist auf drei Jahre angelegt. Aus dem Landkreis Sigmaringen leben derzeit 151 Kinder und Jugendliche in Heimen und Pflegefamilien.

Landrätin Stefanie Bürkle begrüßte die Teilnehmer. Sie sind in der Jugendhilfe aktiv, es sind Fachkräfte vom Haus Nazareth, den Mariaberger Heimen, dem Jugendamt, der Erziehungsberatungsstelle, dem staatlichen Schulamt sowie eine Vertreterin des Landesjugendamtes sowie Mitglieder von Kreistag und Jugendhilfeausschuss. Professor Klaus Wolf und Andrea Dittmann-Dornauf von der Universität Siegen referierten über aktuelle Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Heimerziehung, ambulante Erziehungshilfen und Pflegekinder und führten in den Ablauf sowie die Herausforderungen des Projektes ein. Damit ist das gemeinsame Vorhaben in das erste Projektjahr gestartet.