Sigmaringen Landeserstaufnahmestelle installiert einen Anwohnerrat

Angesichts der Stimmungslage bei der Sigmaringer Bevölkerung, was die Akzeptanz der Flüchtlinge in der Landeserstaufnahmestelle angeht, wurde in der Einrichtung ein Anwohnerrat gegründet, um Bewohnern und Bürgern ein Gesprächsforum zu bieten.

Dass man miteinander reden muss, wenn es Probleme gibt, das ist eine altbekannte Tatsache. Probleme besonderer Art gibt es schon seit einiger Zeit im Umfeld der Graf-Stauffenberg-Kaserne, seit dort vom Land eine Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge eingerichtet wurde. Mit einem "Anwohnerrat" will das Regierungspräsidium Tübingen auch Gesprächsmöglichkeiten schaffen, um Konflikte, aber auch Vorurteile und Missverständnisse auszuräumen. Das erste Treffen mit Bürgern aus den umliegenden Wohngebieten und Menschen, die in der Kaserne untergebracht sind, fand im November vergangenen Jahres statt. Die Resonanz war zunächst etwas verhalten. Mittlerweile sind es bis zu 30 Teilnehmer an solchen Gesprächsrunden.

"Die Einrichtung ist eigentlich der tägliche Lieferant für schlechte Nachrichten", bedauert Einrichtungsleiter Fabian Heilmann beim Pressegespräch mit Hinwies auf die Polizeimeldungen in den Tageszeitungen. Doch es gebe auch positive Dinge. Der Anwohnerrat gehöre dazu. "Wir dürfen die Augen nicht verschließen, sondern wir müssen die Bürger ernstnehmen", macht Heilmann deutlich und definiert damit auch die Intension dieser Gesprächsrunden. Und: "Es wird viel über uns gesprochen, aber wenig mit uns." Dabei sei der Dialog zwischen Flüchtlingen und Bevölkerung eine enorm wichtige Sache. Die Treffen werden von Andrea Huthmacher vom Regierungspräsidium und Martin Klawitter geleitet. Der ehemalige Polizeibeamte ist Ombudsmann für Flüchtlingserstaufnahme beim Regierungspräsidium Tübingen. "Wir müssen den Umgang miteinander thematisieren", sagt er. Der Respekt gegenüber Frauen, Wissensvermittlung, das Thema Sicherheit, all das seien Dinge, die in die Gespräche einfließen.

Dass da manchmal auch fremde Mentalitäten aufeinanderprallen, das sei normal. Für Andrea Huthmacher ist klar, dass es auch darum geht, Dinge realistisch einzuschätzen. Und das von beiden Seiten. So könne man auch nicht pauschal sagen., dass "die Marokkaner" Probleme bereiten. Eine Differenzierung sei nötig. Auch was die Zahl der Vorkommnisse betrifft. Das sieht auch Fabian Heilmann so. "Wir haben derzeit 936 Bewohner in der Kaserne und etwa 20 davon machen Probleme." Beim Anwohnerrat gehe es den Verantwortlichen nicht darum Placebos zu verteilen, wie Heilmann feststellt. Man wolle den Sorgen und Ängsten der Bevölkerung Gehör schenken. Ein Problem sei allerdings, dass Flüchtlinge verlegt werden oder in die Anschlussunterbringung kommen und damit dem Dialoggremium dann nicht weiter angehören können. Mit Kritik gehe man sehr offen um, betonen die Verantwortlichen.

Im ehemaligen Offizierskasino an der Binger Straße wurde mittlerweile auch ein Begegnungscafé eingerichtet, das von Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuz betrieben wird. Am verkaufsoffenen Sonntag hatte man einen "Tag der offenen Tür" angeboten, der laut Huthmacher von der Bevölkerung sehr gut angenommen wurde. Doch kommen kann man jeden Tag. Geöffnet ist werktags von 15 bis 18 Uhr. "Einfach dazusetzen und miteinander reden", sei da ganz einfach möglich. Dass es seitens der einheimischen Bevölkerung da durchaus Hemmschwellen gibt, das wird ganz realistisch gesehen. Aber: "Es fängt an, dass sich ein Dialog entwickelt", sagt Heilmann.