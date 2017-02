Sigmaringen Laiz wird zur absoluten Narrenhochburg

Großer Narrensprung am Sonntag lockt viel Zuschauer. Über 4000 Hästräger aus 70 Gruppen und Zünften ziehen durch den Ort. Die Narrenbrüder werden am Samstag am Milleniumsbrunnen gebräutelt. Originelle Geschenke erhalten die Laizer Balkenstrecker beim Zunftmeisterempfang.

Sigmaringen-Laiz – Was für ein Riesenspektakel in Laiz: Die Narrenzunft Balkenstrecker als Gastgeber feierte am Wochenende mit ihren Gästen das 30-jährige Jubiläum der Narrenbruderschaft Obere Donau und verwandelten den Ort in eine Narrenhochburg. „So ein großes Treffen hat es in Laiz noch nie gegeben“, freute sich Zunftmeister Johannes Wolf über die prächtige Stimmung an zwei Tagen und über gute Organisation dieser Großveranstaltung, die von den Mitgliedern der Balkrenstrecker-Zunft alles abverlangt hat. Über 4000 Hästräger aus knapp 70 Gruppen zogen beim Jubiläumsumzug am Sonntag durch die Straßen und Gassen von Laiz, umjubelt von tausenden von Besuchern, die sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten.

Los ging es bereits am Samstag mit dem Ritt der Zunftmeister auf der Stange um den Milleniumsbrunnen am Rathausplatz. Das Bräuteln in Laiz kann schließlich auf eine über 300-jährige Tradition zurückblicken. Angeführt von der „Narrabolizei“ wurden die Zunftmeister der Narrenbrüder von den Bräutlingsgesellen um den Brunnen getragen, umjubelt vom Narrenvolk. Hoch her ging es beim Bruderschaftsball in der vollbesetzten Festhalle. Mitglieder der Narrenbruderschaft glänzten mit Brauchtumstänzen und Vorführungen und sorgten so für ausgelassene Stimmung. Aber nicht nur in der Festhalle ging es an diesem Abend hochnärrisch zu – auch auf dem Festplatz in drei Barzelten und in der großen Besenwirtschaft wurde kräftig gefeiert.

Früh raus aus den Federn hieß es für so manchen Narren am Sonntag mit einer Narrenmesse in der Laizer Kirche St. Peter und Paul. Beim anschließenden Zunftmeister-Empfang zeigten sich die Narren in Hochform und überreichten der gastgebenden Zunft als Ausrichter des Bruderschaftstreffens unter dem Gelächter befreundeter Zünfte teils originelle Geschenke – so ein mit Sonnenblumen dekoriertes Salatgebinde einer "Winfried-Kretschmann-Abordnung.

So gut wie kein Durchkommen gab es bereits eine Stunde vor Beginn des eigentlichen Höhepunkts – dem Narrensprung am Sonntagnachmittag. Aus allen Himmelsrichtungen machten sich die Fußgänger auf den Weg nach Laiz, und mitten drin viele Busse, die sich die Fahrt zu den Parkplätzen „freibahnen“ mussten. Währenddessen nahmen die Zünfte bereits Aufstellung und zogen angeführt von den acht Mitgliedszünften der Narrenbruderschaft Obere Donau – durch die Straßen und Gassen von Laiz. Viele auswärtige und befreundete Zünfte, darunter auch Narren aus dem Hechinger, Tuttlinger und Stockacher Raum und aus dem Linzgau – untern ihnen zahlreiche Hexen und üble Gestalten – trieben mit den Zuschauern am Rande des Umzugswegs so manchem Schabernack, während sich die kleinen Mäschgerle über den Mangel an Süßigkeiten nicht beklagen konnten.

Bruderschaftstreffen

Zum 30. Mal haben sich die Mitgliedszünfte der Narrenbruderschaft Obere Donau getroffen. Neben der gastgebenden Narrenzunft Balkenstrecker Laiz sind der Heimat- und Narrenverein Ennetach, der Narrenverein Rulfingen, der Heimat- und Narrenverein Heudorf, die Narrenvereinigung Bergnarren Hundersingen-Beuren, die Fasnachtsgesellschaft Laucherthal, der Narrenverein Blochingen und der Narrenverein Hohentengen-Beizkofen vertreten. Am großen Umzug in Laiz beteiligten sich weitere über 70 Gastzünfte. (jüw)