Sigmaringen Kuchen in der Erstaufnahmestelle: Ein Projekt zum Anbeißen

Die Übungsfirma "Die Profis" der Fidelisschule verkauft Kuchen in der Erstaufnahmestelle Sigmaringen. Die Beteiligten sind ebenso begeistert wie die Kunden. Berührungsängste zwischen den Jugendlichen mit geistigem Förderbedarf und den Flüchtlingen gibt es nicht.

Dass es an beruflichen Schulen Übungsfirmen gibt, hat sich längst etabliert. Doch klappt das auch an einer Schule für Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf im Bereich der geistigen Fähigkeiten? Es klappt. Und wie. "Die Profis" nennt sich die Übungsfirma der Fidelisschule. Der Name steht für "Professionelle Produkte der Fidelis-Schule". Und die gibt es immer wieder in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen zu kaufen. Was hier geboten wird, ist buchstäblich zum Anbeißen. Die Berufsschulstufe hat sich nämlich aufs Backen verlegt.

"Auf meine Schüler kommen da eine ganze Menge Aufgaben zu", sagt die Technische Lehrerin Antje Wrobbel. Material einkaufen, Kuchen backen, den Verkaufsstand aufbauen und natürlich immer die Hygienevorschriften einhalten – "Die Profis" meistern diese Aufgaben mit Bravour. Dazu muss kassiert, hinterher abgerechnet und die Reste entsorgt werden. In diesem Punkt gibt es meist nicht viel zu tun, denn die Waren gehen weg wie nichts. Die Kinder aus Afghanistan, dem Irak und afrikanischen Staaten lieben Muffins. Und die 50 Cent sind die leckeren Dinger wirklich wert. Oder lieber einen Apfelkuchen oder ein Pizza-Brötchen? Die gibt es mit Putenfleisch oder vegetarisch. Und damit die Kunden aus aller Welt wissen, was sie da kaufen können, gibt es eine Liste, auf der alles in Bild und Text beschrieben wird. In deutscher, englischer und arabischer Sprache informieren die Schüler über ihr Angebot. Und sogar eine dreisprachige Zutatenliste gibt es. "Damit keiner was isst, was ihn krankmachen könnte", sagt Saskia.

Die 16-Jährige packt schnell drei Kuchen für einen Security-Mitarbeiter ein – auch das Personal ist vom Angebot begeistert. Sonja wird nicht mehr lange dabei sein. "Im Sommer komme ich aus der Schule", sagt die 18-Jährige. Sie wird einen Arbeitsplatz bei den Oberschwäbischen Werkstätten für Menschen mit Behinderung bekommen. Das Verkaufen macht ihr und ihren "Kollegen" offensichtlich großen Spaß. Berührungsängste gibt es nicht. "Die sind doch alle ganz normal", lacht Bilal, der selbst einen Migrationshintergrund hat.