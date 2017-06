Sigmaringen Kreisstadt wird zur großen Partymeile

Festbesucher feiern in Straßen und Gassen von Sigmaringen. Viele Attraktionen auf dem Leopoldplatz.

Sigmaringen – Ein fröhliches und friedliches Stadtfest haben sich der Vorsitzende des Stadtfestausschusses, Martin Bösch, und Bürgermeister Thomas Schärer gewünscht. Ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Zwei Tage lang feierten die Besucher aus Nah und Fern bei sommerlichen Temperaturen in den Straßen und Gassen der Innenstadt ein farbenprächtiges Fest. Am Samstagabend schließlich verwandelte sich die Stadt in eine riesige Partymeile. Die Sitzplätze vor der Rathausbühne und der Landesbankbühne waren dicht besetzt. Für viele Festbesucher gab es nur noch Stehplätze.

Bereits um 11 Uhr zum offiziellen Beginn des Festes mit dem traditionellen Fassanstich haben sich zahlreiche Festbesucher vor der Rathausbühne eingefunden. Der Auftritt des Spielmanns- und Fanfarenzugs der Vetter-Guser-Zunft unter Trommelwirbel stimmte die Gäste, die sich um den Marktbrunnen versammelt haben, auf die Festivitäten ein. „Ich hoffe, wir brauchen sie nicht“, dankte Martin Bösch den Einsatzkräften der Polizei, den Helfern des Roten Kreuzes und den Maltesern für ihre Präsenz. Hatte man sich doch im Vorfeld auf das Fest ernsthafte Gedanken über Sicherheitsvorkehrungen gemacht. So wurden zur besseren Orientierung zahlreiche Handzettel an die vielen Gäste verteilt, auf denen Fluchtwege markiert waren. Unter der Überschrift „Wo finde ich was auf dem Stadtfest 2017?“ waren die wichtigsten Punkte im Festgebiet (Sanitätsdienst, Toiletten, Bühnen, Hütte Festausschuss und Haltestellen des Shuttlebusses) aufgeführt.

Unterstützung bekam Bürgermeister Thomas Schärer – er hatte die Gäste willkommen geheißen und sich bei den zwanzig Vereinen bedankt, die für die Bewirtung der vielen Besucher sorgten – beim traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Wilfried Berchtold von der österreichischen Partnerstadt Feldkirch und dem Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß. Zusammen verteilten sie das Freibier an die Gäste, nachdem sie zuvor selbst mit einem kräftigen Schluck auf das Sigmaringer Stadtfest angestoßen hatten.

Darbietungen sorgen für gute Laune

Für den Auftakt des bunten Veranstaltungsprogramms auf zwei Bühnen sorgte die Juxkapelle Kuuveloer aus der Partnerstadt Boxmeer, die nicht nur auf der Bühne, sondern im Laufe der beiden Tage an verschiedenen Plätzen die Gäste unterhielten. Auch die Stadtmusik Feldkirch präsentierte ihr musikalisches Können, während im Anschluss zahlreiche Vereine und Gruppen mit ihren Darbietungen für gute Laune sorgten. Für das leibliche Wohl kümmerten sich die vielen Sigmaringer Vereine und natürlich wurde auch an die kleinen Gäste gedacht. Neben dem Karussell, Bungee-Trampolin, vielen weiteren Attraktionen auf dem Leopoldplatz und der Clownin Hanni Fee, die im Festgebiet unterwegs war und die Festbesucher mit ihren Seifenblasenkünsten verblüffte, gab es am Sonntag in der Apothekergasse und im Grünen Meer eine Spielgasse. Fazit: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurde den vielen Festbesuchen bei herrlichem Hohenzollernwetter Attraktionen am laufenden Band geboten.

Bildergalerie im Internet: