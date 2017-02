Sigmaringen Kreisstadt erhält eine weitere Auszeichnung

Bürgermeister Thomas Schärer und sein Energieteam nehmen den European Energy Award für vorbidlichen kommunalen Klimaschutz entgegen.

Sigmaringen – Die Kreisstadt ist beim kommunalen Klimaschutz vorbildlich aktiv: Seit 2007 nimmt sie am European Energy Award teil. Jetzt konnte Bürgermeister Thomas Schärer mit dem Energieteam die Auszeichnung, die weit überdurchschnittliche Anstrengungen in der kommunalen Energie- und Klimaschutzpolitik bescheinigt, erneut entgegennehmen, berichtet die Stadt. „Seit dem letzten Audit wurden die Bewertungskriterien deutlich verschärft, dennoch konnten wir das Ergebnis aus dem Jahr 2012 übertreffen und mit 70 Prozent aller möglichen Punkte ein hervorragendes Ergebnis erreichen“, so der städtische Klimaschutzmanager Andreas Halder. „Die Auszeichnung wird bei 50 Prozent vergeben, zur höchsten internationalen Auszeichnung, dem „European Energy Award“ in Gold, fehlten lediglich fünf Prozentpunkte“.

Zum guten Ergebnis hat eine ganze Reihe von Maßnahmen, die zu mehr Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und zur Energiewende beitragen, geführt. Im Verkehrssektor wurden das 2015 erarbeitete Radwegekonzept und das Angebot des Stadtbusses gelobt. In besonderem Maße bewertungsrelevant sind die Ziele für einen langfristigen Klimaschutz. Sie sind im neuen Energieleitbild abgesteckt, das nun auch konkrete Beiträge der einzelnen Sektoren benennt und die Bedeutung erneuerbarer Energien im Strom- und Wärmesektor unterstreicht. Die beratende Begleitung bei diesem Prozess erfolgte durch Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg und Michael Bauer, Niederlassungsleiter der Energieagentur Sigmaringen. Mit dem European Energy Award werden Maßnahmen erarbeitet, initiiert und umgesetzt, die dazu beitragen, dass weniger Energie benötigt wird, erneuerbare Energieträger vermehrt genutzt und nicht erneuerbare Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden. Die Auszeichnung bescheinigt der Stadtverwaltung zudem, dass die Anforderungen der internationalen Umweltmanagementnorm eingehalten werden. Von der Preisverleihung gab es für Bürgermeister Thomas Schärer und die Mitglieder des Energieteams ein dickes Lob und eine Urkunde, die bis 2020 gültig ist.