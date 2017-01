Sigmaringen Kreisstadt auf CMT-Messe

Sigmaringen ist vom 14. bis 22. Januar gleich an mehreren Ständen in Stuttgart vertreten.

Sigmaringen – Die beliebte Urlaubsmesse CMT in Stuttgart öffnet am Samstag, 14. Januar ihre Türen für alle, die auf der Suche nach einem Urlaubsziel sind. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird auch die Kreisstadt über neun Tage an diversen Ständen vertreten sein. Während der kompletten Messezeit finden Besucher Sigmaringen in Halle 6 am Gemeinschaftsstand mit Albstadt, Zollernalb und Donaubergland, hier werden die Premiumwanderwege auf der Südwestalb beworben. Zudem ist Sigmaringen an einem gemeinschaftlichen Stand mit der Stadt Meßkirch und dem Tal der Lauchert, ebenfalls in Halle 6, für Besucher zu finden. Zusätzlich wird die Kreisstadt am 14./15. Januar in Halle 9 bei der Rad- und Wandermesse vertreten sein. Die CMT bietet mit über 2000 Ausstellern neben Urlaubsideen die schönsten Reiseziele, Caravan- und Reisemobilneuheiten und ein touristisches Unterhaltungsprogramm. Sie dauert bis Sonntag, 22. Januar und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.