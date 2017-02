Sigmaringen Kreisstadt Sigmaringen befindet sich unter den Preisträgern

Die Wanderausstellung „Staatspreis Baukultur“ ist in der Alten Schule zu sehen und dauert bis Freitag, 17. Februar. Die feierliche Eröffnung in der Aula findet vor zahlreichen Gästen statt. Gezeigt werden 24 ausgezeichnete Projekte in diversen Kategorien.

Sigmaringen – 218 qualitativ hochwertige Projekte aus allen Bereichen des Planens und Bauens haben sich um den Staatspreis, den die Landesregierung von Baden-Württemberg initiiert hat, beworben. 24 Projekte davon wurden 2016 mit dem „Staatspreis Baukultur“ ausgezeichnet. Unter den Preisträgern ist auch die Stadt Sigmaringen, wie in einer Wanderausstellung in der Alten Schule dargestellt wird. Bürgermeister Thomas Schärer begrüßte zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag zahlreiche Gäste. Mit der Ausstellung in der Kreisstadt werden Beispiele für planerische und bauliche Leistungen im Land Baden-Württemberg gezeigt, „die einen Höhepunkt darstellen“, zeigte sich Schärer dankbar darüber, dass die Wanderausstellung in Sigmaringen Halt macht. Insgesamt sechs örtliche Bauten oder Anlagen wurden unter dem Titel „Räume für die Stadt Sigmaringen“ zusammengefasst.

„Das Projekt Gartenschau hat den Schub gegeben und wir haben die Chance genutzt, die Stadt umzubauen“, erinnerte Bürgermeister Thomas Schärer bei der Eröffnung der Wanderausstellung an die erfolgreiche Gartenschau im Jahr 2013. Damit wurden der öffentliche Raum und das innenstadtnahe Donauufer aufgewertet, Altstadt und Uferzone durch neue Wegebeziehungen, wie den „Rosenweg“ entlang des ehemaligen Flussverlaufs, verbunden. Entstanden ist eine Uferzone mit neuen Brücken, Wegen, Bänken, Sitzufern, Bühnen und abwechslungsreichen Spielelementen. Ein modernes Bistro ergänzt das gastronomische Angebot der Stadt und bietet einen schönen Blick auf Schloss und Fluss, kommt die Jury bei der Vergabe des Staatspreises für die Stadt Sigmaringen zum Schluss.

Die Donau wird somit für alle wieder erlebbar. Die einzelnen Um- beziehungsweise Neubauten weisen eine hohe Gestaltqualität auf.

In der Wanderausstellung werden auch die 23 weiteren Preisträger und die nominierten Projekte vorgestellt. Unterschiedliche Projekte wie die Alte Weberei in Lustnau, der Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofs in Pforzheim, die Einhausung einer Skateranlage in Stuttgart sowie der Umbau eines Stallgebäudes in Karlsruhe, um nur einige Beispiele zu nennen, zeigen die Vielfalt der Projekte. „Schön dabei ist, dass auch Sigmaringen genannt wird“, freut sich das Stadtoberhaupt. Die Stadt Sigmaringen erhielt die Nominierung für die im Rahmen der Gastenschau 2013 durchgeführte Aufwertung des öffentlichen Raums und des Donauufers.

„Wir alle sind uns bewusst, dass es Veränderungen braucht“, führte Schärer als Beispiel den Stadteingang Ost an mit der Entstehung des neuen Karlsplatzes, auch wenn es dazu Kritik aus der Bevölkerung gebe. Ziel der Ausstellung sei es zu zeigen, dass in Sigmaringen sehr wohl ein Bewusstsein für die Vergangenheit da ist. Schärer wörtlich: „Vergangenheit und Zukunft zusammenzubringen heißt aber nicht, an der Vergangenheit festzuhalten. Künftige Generationen sollen auch von diesen Bautätigkeiten profitieren“. Dank galt den Stadträten, die das Projekt Gartenschau unterstützt haben, ebenso Stadtplaner Thomas Exler. „Ich bin überzeugt, dass wir die Stadt ins Positive verändern“, sagte Schärer und lud die Gäste zu einem Rundgang durch die drei Ausstellungsräume ein. Zusammen mit Stadtbaumeister Thomas Exler erläuterte er die Stadtentwicklungsstrategie, die in den Planungen festgehalten sind.

Wanderausstellung

Von Donnerstag, 9. Februar bis einschließlich Freitag, 17. Februar, werden in der Aula der Alten Schule Sigmaringen die Preisträger des Staatspreises Baukultur ausgestellt. Die Wanderausstellung ist täglich zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Neben der Stadt Sigmaringen werden 23 weitere Projekte in unterschiedlichen Kategorien nominiert, welche in der Ausstellung dargestellt werden. Die Stadt Sigmaringen erhielt die Nominierung für die im Rahmen der Gartenschau 2013 durchgeführte Aufwertung des öffentlichen Raums und des Donauufers. (loe)