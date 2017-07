Sigmaringen Kreis erfüllt wichtige Rolle in Europa  Manfred Weber sieht starke Bindung

EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber hat in Sigmaringen über Aufgaben an den euopäischen Grenzen diskutiert.

Vertreter der Europapolitik konnte CDU-Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß am Donnerstagabend in Sigmaringen begrüßen. Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion (Europäische Volkspartei) im Europäischen Parlament, und Norbert Lins, Europaabgeordneter aus Württemberg-Hohenzollern, stellten sich bei einem Pressetermin gemeinsam mit Bareiß Fragen zu drängenden Themen der grenzübergreifenden Politik. "Ich bin der Meinung, dass wir Europa mehr im Fokus haben sollten, auch wenn es eine Bundestagswahl ist", begründete Bareiß die Einladung zum Gespräch bei heißen Temperaturen und Mineralwasser. Weber und Lins waren erst an diesem Tag aus Straßburg angereist.

Über die Donau, den europäischen Fluss schlechthin, und seine Partnerstädte sei Sigmaringen eng mit den europäischen Nachbarstaaten verbunden, sagte Bareiß. Von der Flüchtlingspolitik ist Sigmaringen unmittelbar durch die Diskussionen um die Landeserstaufnahmestelle betroffen. "Viele Themen, die die Menschen bewegen, sind Europathemen", sagte EVP-Fraktionsvorsitzender Weber. Die Themen seien heute vernetzte Themen. Bei der Flüchtlingspolitik sei eine europäische Antwort notwendig. Derzeit meldet etwa Italien große Not beim Umgang mit der hohen Anzahl von Asylsuchenden, die beinahe täglich mithilfe von Schlepperbanden von Lybien über das Mittelmeer zum europäischen Kontinent übersetzen möchten. Schon an den Außengrenzen sollte Weber zufolge festgestellt werden, wer einen Asylgrund hat.

"Wir müssen die Grenzen sichern", erklärte Weber, und "dafür auch die Waffe in die Hand nehmen". Diese Aussage traf er in Bezug auf die Schleuser am Mittelmeer und anderswo: "Wir können uns nicht von den Schlepperbanden auf der Nase herumtanzen lassen." Mehr Frontex-Beamte an den Grenzen, Verteilung der Flüchtlinge in Europa nach dem Königsteiner Schlüssel – so wie in der Bundesrepublik -, deeskalierende Maßnahmen am Brenner und eine einheitliche Übereinkunft hinsichtlich der Asylgründe: So könnte das scheinbar Unmögliche, die Steuerung der Flüchtlingswelle, laut Weber gelingen, der sich auch Investitionen vor Ort wünscht. Europa soll mehr von seinem Wohlstand abgeben. Wertschöpfung könnte Norbert Lins zufolge im Handel erfolgen. Im Kreis Sigmaringen sieht Weber eine starke Bindung an den europäischen Raum. Es werden Export und Import betrieben. Vernetzung soll es aber nicht nur in Bezug auf den Handel geben. Deutsche, Schweizer und österreichische Behörden müssen, so Weber, künftig Daten in der Verbrechensbekämpfung austauschen. "Es ist noch einiges zu tun", sagte er.