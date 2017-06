Kreis Sigmaringen Kooperationsworkshop mit Jobcenter und Jugendamt

Zur Verbesserung von Angeboten für Bürger haben sich Mitarbeiter zweier Fachbereiche im Landratsamt Sigmaringen getroffen.

Kreis Sigmaringen – Weibliche und männliche Mitarbeiter des Jobcenters Sigmaringen und des Fachbereichs Jugend im Landratsamt haben sich anlässlich ihrer Kooperationsvereinbarung zu einem gemeinsamen Workshop getroffen. Wie das Landratsamt mitteilt, ging es nicht nur darum, sich über bisherige und aktuelle Entwicklungen zu informieren. Ziel war es die Angebote für die Bürger weiter zu verbessern.

Durch die Sozialgesetzbücher II und VIII haben die Vertragspartner einen vergleichbaren Auftrag, sie sollen Leistungsberechtigte so unterstützen, dass ein eigenverantwortliches und von Leistungen unabhängiges Leben möglich ist. Zu den Aufgaben der Jugendhilfe und der Träger der Grundsicherung gehören die Förderung der beruflichen und sozialen Integration sowie der Ausgleich sozialer Benachteiligungen und die Überwindung der individuellen Beeinträchtigungen.

Nach den Grußworten durch die Geschäftsführerin des Jobcenters Sigmaringen, Frau Sigrid Jerg überbrachte Jugendhilfeplaner Andreas Birkle die herzlichen Grüße des Amtsleiters, der durch die Stellvertretende Leitung des Fachbereichs Jugend, Eva Bader vertreten wurde. Anschließend stellten sich die Mitarbeiter des Jobcenters und Jugendamtes mit ihren jeweiligen Aufgabengebieten gegenseitig vor. In Kleingruppen wurde mit konkreten Beispielen an der Verbesserung der Zusammenarbeit gearbeitet. So sind z.B. gegenseitige Hospitationen in der jew. anderen Behörde, ein gemeinsamer Newsletter und Schulungen besprochen worden.

„Ein regelmäßiger Austausch ist schon allein wegen der zahlreichen neuen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig“, so Jerg. Durch die Kooperation soll die Zusammenarbeit und Abstimmung nachhaltig optimiert und eine Förderung des informellen Austausches gewährleistet werden. Die Beteiligten beider Institutionen hoffen auf eine zeitnahe Umsetzung und eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit. Das gesamte Vorbereitungsteam freute sich über eine gelungene Veranstaltung