Sigmaringen Kontakt ohne Berührungsängste: Gemeinsames Sozialprojekt geht voran

Das gemeinsame Sozialprojekt der Bertha-Benz-Schule und der Tagespflege im Josefinenstift in Sigmaringen geht voran.

Die Tür der Tagespflege öffnet sich täglich ab 8 Uhr im Josefinenstift Sigmaringen. Nach und nach treffen die Tagesgäste ein. „Guten Morgen, wie schön Sie zu sehen – wie geht es Ihnen heute?“, begrüßen Karin Maichle, Thomas Horender, Betreuungsassistenten und Pflegefachkraft Heike Ertle der Sozialstation Vinzenz von Paul die 17 eintreffenden Gäste an diesem Tag. Der erste Kaffee oder Tee wird gleich serviert und beim gemeinsamen Frühstück findet der erste Austausch auch untereinander statt.

Karin Maichle erzählt schon voller Vorfreude, dass ja die Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule der Bertha-Benz-Schule im Profil Pflege und Gesundheit zu Besuch kommen werden. Wie die Sozialinstitution berichtet, gibt es seit dem vergangenen Schuljahr das Projekt im Zuge eines Praktikums. Initiiert durch Birgit Siebenrock, Lehrerin an der Sigmaringer Bertha-Benz-Schule. „Ziel ist es den Schülern nicht nur theoretisches Wissen zu vermitteln, sondern tatsächliche Einblicke zu gewähren und Nähe zu schaffen“, erklärt Birgit Siebenrock.

Die ersten Berührungsängste verlieren sich bereits in der Vorstellungsrunde auf beiden Seiten. Trotz bewegender Geschichten und Erlebnisse begleitet viel Humor und Freude die Vorstellungen.

Auch die Schülerinnen und Schüler zeigen viel Offenheit und Interesse: „Wir möchten mehr erfahren, was haben Sie in Ihrer knapp bemessenen Freizeit früher gerne gemacht, was heute, welche Musik hören Sie gerne“? „Tango! Getanzt haben wir gerne und musiziert – Flöte gespielt oder Akkordeon!“ so die Antworten der Tagesgäste, die vielleicht auch einen Anhaltspunkt geben für den nächsten Besuch, in dem die Aktivierung im Vordergrund steht. Die “Reflexion“ wird dann der Inhalt des letzten gemeinsamen Projekttages sein.

Viel zu schnell scheint die Zeit zu fliegen und auf beiden Seiten heißt es „Vielen Dank für die Besuchsmöglichkeit“. Im Anschluss konnte die Klassengruppe noch weitere Räumlichkeiten besichtigen und Interessantes zum Seniorenwohn- und Pflegeheim Josefinenstift von Pflegedienstleitung Rolf Domakowski erfahren.