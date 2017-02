Sigmaringen Kompetene Fachleute bringen Sigmaringer Schülern das Thema Rente näher

Minister Manfred Lucha besucht eine Veranstaltung der Deutschen Rentenversicherung an der Ludwig-Erhard-Schule in der Kreisstadt.

Sigmaringen – Im Rahmen eines Schulprojekts der Deutschen Rentenversicherung (DRV) besuchte der Minister für Soziales und Integration, Manfred Lucha, eine Veranstaltung an der Ludwig-Erhard-Schule, Kaufmännische Schule Sigmaringen. Als Vetreter der DRV waren der Erste Direktor Andreas Schwarz und Thomas Becker von dessen Pressestelle, beide aus Karlsruhe zugegen sowie Marlene Gegenbauer mit ihrem Team aus Ravensburg. Wie die Schule berichtet, hob die Veranstaltung darauf ab, das Bewusstsein junger Menschen zu sensibilisieren, dass sie in jungen Jahren an die Rente denken, um im Alter ihren Lebensstandard zu erhalten. Was in jungen Jahren in dieser Hinsicht versäumt werde, bestätigte auch der Minister, „muss man später ausbaden“, denn der Rentenbetrag bilde das Erwerbsleben ab.

Da die Rentenversicherung auch für Erwerbsunfähigkeit, aber hauptsächlich für die Alterssicherung zuständig ist, hatte das Ravensburger Team einen Alters-Simulatíonsanzug mitgebracht, mit dem man ausprobieren konnte, wie es sich anfühlt, wenn die Beweglichkeit nachlässt, das Gewicht zunimmt und die Sinneswahrnehmungen eingeschränkt sind. Auf die Frage nach der Motivation von Sozialminister Lucha, sich politisch zu betätigen, wurde klar, dass er sich auf dem zweiten Bildungsweg bis zu einem Fachhochschul-Abschluss fortbildete und schon von Jugend an ein starkes soziales Bewusstsein hatte. „Die Gesellschaft muss für die Hilfsbedürftigkeit sensibilisiert werden“, sagte er und bezeichnete die Gestaltungsfähigkeit unserer Lebensumstände als hohes Gut. Er ermahnte seine Zuhörerinnen, durch Berufstätigkeit für ihr Alter vorzusorgen und verwies auf jüngste Maßnahmen der Politik, die auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf abzielen.

Bedingungen, den Lebensstandard im Alter zu halten, seien aber auch, dass Erwerbstätige durch Bildung ein einträgliches Einkommen erzielen können.

Um die Rehabilitationsmaßnahmen anschaulich zu machen, die von der DRV bezahlt werden, stießen Klaus Ernst Harter, Leiter der Suchtberatungsstelle der Caritas, und ein einstmals mehrfach suchtabhängiger 35-Jähriger zur Veranstaltung. Der Mann schilderte seine frühere Suchtabhängigkeit und das daraus resultierende langsame Abdriften in die Kriminalität. Dank seiner nunmehr stabilen familiären und beruflichen Lebenslage und infolge der Entzugs- und Rehabilitationsmaßnahmen ist ihm die Eingliederung in die Gesellschaft gelungen.