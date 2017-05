Sigmaringen Kommissionsmitglied berichtet über Endlagersuche

Reinhard Damerius referiert als Fachkundiger vor dem SPD-Ortsverein Sigmaringen über Gesetzesvorhaben zur Atmomülleinlagerung und zum Hochwasserschutz.

Sigmaringen (jüw) Die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Susanne Fuchs hatte zum Gespräch mit interessierten Bürgern einen profunden Kenner gewonnen: Reinhard Damerius. Er informierte über Gesetzesvorhaben zu hochbrisanten Themen wie Hochwasserschutz und Endlagersuche für strahlendem Atommüll. Damerius ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag und nebenbei Lehrbeauftragter für Bio-Engeneering an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. "Mit ihm haben wir Knowhow eingekauft", sagte die SPD-Frau.

Damerius ist als Mitglied in der Kommission zum Endlagersuchgesetz tätig, die sich in sechs Arbeitsgruppen aufgeteilt und zuletzt 120 Mal in zwei Jahren getagt hat. Acht Atomkraftwerke laufen noch und produzieren 10 500 Tonnen hochradioaktiv strahlendes Material. Die Einlagerung von Atommüll soll im Jahre 2051 beginnen, auf einer Fläche von 600 Quadratmetern und einer Tiefe bis zu 1500 Metern. Damerius sagte, dass dieses Gesetz den Verfahrensablauf für die Suche nach einem Standort in Deutschland für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle regeln und bestmögliche Sicherheit für den Zeitraum von einer Million Jahre gewährleisten soll. Mindestens zwei Standorte würden im Vergleich zueinander geprüft – favorisierte Regionen nannte er nicht. Es gebe gewisse Ausschlusskriterien wie großräumige Luftbewegungen mit einer vertikalen Strömungskomponente, aktive Störungszonen in Gebirgsbereichen oder seismische und vulkanische Aktivitäten. Für die Endlagerung kämen laut Kommission lediglich Steinsalz, Tongestein und Kristallgestein in Betracht.

Zum geplanten Hochwasserschutzgesetz II würde der Entwurf seit Januar im Bundestagsplenum behandelt, sagte Damerius. Hierbei beabsichtige das Bundesumweltministerium, mit dieser Vorlage eine beschleunigte Umsetzung überregional wirkender Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes herbeiführen zu können. Es soll in rechtlicher Hinsicht die Verfahren für die Planung, die Genehmigung und den Bau von Hochwasserschutzanlagen erleichtern. Den Ländern soll ein Vorkaufsrecht für entsprechende Grundstücke eingeräumt werden, womit sich komplizierte Enteignungsverfahren verkürzen ließen. Der Referent erläuterte die Definition von Risikogebieten, die außerhalb von Überschwemmungsgebieten liegen, weil dort mit Hochwasser höchstens einmal in 100 Jahren zu rechnen sei. Ob ähnliche Kriterien für das Areal des geplanten Baumarkts der Firma Hornbach in Sigmaringen gelten, die sich in der Nähe des Gorheimer Bachs niederlassen will? Das Gelände liege unterhalb des 140-jährigen Hochwasserschutzgebietes, erklärte ein Gemeinderat: Der Bauherr dürfe bauen, sofern er einen räumlichen Ausgleich schaffen könne. Indes mangelte es im Auditorium nicht an Kritik: Kommunen seien überfordert, insbesondere bei der Überwachung und Kontrolle.