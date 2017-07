Sigmaringen Kneipentour endet im Knast

Der betrunkener Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung wurde in Sigmaringen wegen seiner Aggressivität in Arrest genommen. Später stellte sich heraus, dass er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte und muss nun die angedrohte Ersatzfreiheitsstrafe antreten.

Weil ein 26-jähriger Bewohner der Erstaufnahmestelle aufgrund einer rechtskräftigen Verurteilung des Amtsgerichts Bonn wegen Diebstahls eine Geldstrafe in Höhe von 800 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er die angedrohte Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen muss, informiert die Polizei. Bereits am Dienstagabend hatte der betrunkene Mann eine Bedienung in einer Gaststätte beleidigt und später war er in weiteren Gaststätte derart alkoholisiert, dass er auf richterliche Anordnung in Polizeigewahrsam genommen wurde. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellen die Beamten die noch ausstehende Strafe fest.