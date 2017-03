Sigmaringen Klinikseelsorge jetzt ohne Hermann Brodmann

Abschiedsgottesdient in überfüllter Krankenhauskapelle: Hermann Brodmann hat die Klinikseelsorge im Kreiskrankenhaus Sigmaringen geprägt, jetzt geht er. Das Angebot bleibt aber weiterhin bestehen.

Sigmaringen – Sie verrichten einen Dienst, von dem die Menschen in der Regel nichts mitbekommen. Außer jemand muss ins Krankenhaus. Die Rede ist von den Klinikseelsorgern. Und da gab es jetzt im Kreiskrankenhaus in Sigmaringen einen großen personellen Einschnitt. Hermann Brodmann ist ab sofort nicht mehr in der Klinik präsent. Mit einem Gottesdienst in der überfüllten Krankenhauskapelle und einem Stehempfang wurde sein Wirken gewürdigt. Es wurde aber auch deutlich gemacht: Patienten und Personal brauchen auch in Zukunft nicht auf Beistand verzichten: Daniela Segna-Gnant, auch schon seit vielen Jahren im Seelsorgeteam im Krankenhaus tätig, hat ihren Dienstauftrag von 50 Prozent auf 100 Prozent aufgestockt.

Albrecht Knoch, lange Zeit evangelischer Co-Dekan in Sigmaringen und heute Sozialpfarrer in der Prälatur Ulm, und der katholische Klinikseelsorger Pfarrer Edwin Müller machten im Gottesdienst deutlich, wie wichtig die Aufgabe der Klinikseelsorge sei. Brodmann habe in den vergangenen Jahren eine ganze Menge bewegt. Knoch erinnerte besonders an das von Brodmann initiierte Holocaust-Gedenken, bei dem jedes Jahr am 27. Januar an die ermordeten behinderten und chronisch kranken Psychiatriepatienten des damaligen Fürst-Carl-Landeskrankenhauses erinnert wird. Edwin Müller machte aber auch deutlich, dass es im Laufe der Jahre durchaus auch unterschiedliche Auffassungen gegeben habe. Er sprach von "klärender Reibung im Positiven". Pfarrer Müller hatte aber auch Freiräume erlaubt, wie Brodmann in seinen Abschiedsworten feststellte.

Geht um Begegnungen mit Menschen

Und man sei in der Ökumene weit mehr mutige Schritte gegangen, als er es selbst für möglich gehalten hatte. Für ihn sei die Begegnung mit den Menschen das Wesentliche gewesen. Begegnungen, bei denen es auch um die entscheidenden Fragen des Lebens ging. Für Brodmann ist klar: "In der Begegnung mit Kranken begegnet uns das göttliche Geheimnis."

Ein Klinikseelsorger ist aber auch Ansprechpartner für das Personal. "Die Seelsorge ist ein Teil von uns", stellte Personalleiter Matthias Brand im Namen der Geschäftsleitung fest. Er lobte die überkonfessionelle Zusammenarbeit und das gute Miteinander in ethischen Fragen und der Palliativversorgung. Hermann Brodmann habe die Krankenhausseelsorge in Sigmaringen maßgeblich mitgeprägt. Ein "ganz komisches Gefühl" hatte Pflegedienstleiterin Silvia Stärk bei dem Gedanken, dass Brodmann jetzt nicht mehr da sein wird. Sie hat mit Brodmann sehr viele emotionale Situationen erlebt und ist überzeugt: "Die Mitarbeiter haben Hermann Brodmann immer als sehr wertvoll erlebt."

Dessen Vorgängerin Waltraud Reichle ist heute Klinikseelsorgerin in Singen und Vertreterin der 80 Klinikseelsorger in der Erzdiözese Freiburg. Sie war extra nach Sigmaringen gekommen und würdigte Brodmann als jemanden, dem "der Blick hinter die nächste Biegung hinaus" immer wichtig gewesen sei. Der ist nun als Pastoralreferent in der Seelsorgeeinheit Sigmaringen tätig und auch weiterhin Heimseelsorger für die Einrichtungen von Vinzenz von Paul in der Kreisstadt. Für ihn ist klar: "Pflege und Seelsorge haben eine große Gemeinsamkeit. Sie sind sehr nahe am Menschen."

Seelsorge in den Krankenhäusern