Sigmaringen Klimaschutz und Windpark als Themen im Rat

Der Gemeinderat Sigmaringen tagt am Mittwoch, 28. Juni, in öffentlicher Sitzung.

Sigmaringen (loe) Um Klimaschutz, Beteiligung an einem Windpark und um Ausschluss von Vergnügungsstätten in der Innenstadt von Sigmaringen geht es in der Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 28. Juni, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Nach dem Ratsbeschluss am 25. Januar dieses Jahres, den Bebauungsplan „zum Ausschluss von Vergnügungsstätten“ zu ergänzen, gab es dazu eine Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, bei der keine Anregungen und Bedenken eingegangen sind. Der Gemeinderat wird dazu eine Satzung beschließen. Auf der Tagesordnung stehen weiter: Allgemeine Finanzprüfung Stadt Sigmaringen durch die Gemeindeprüfungsanstalt für den Zeitraum 2010 bis 2014, Bildung einer Abrechnungseinheit zur Abrechnung von Erschließungsbeiträgen im Baugebiet Schafswiese IV, Beteiligung an der Regionalen Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben, Beteiligung an der Windpark Falkenberg GmbH, Energetische Sanierung des Hohenzollern-Gymnasiums (Arbeitsvergabe, Entwurfsplanung), Beteiligungsbericht 2015 sowie Sonstiges.