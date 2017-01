Sigmaringen Klaus Burger fordert mehr Polizei für Erstaufnahmeeinrichtung

Landtagsabgeordneter Klaus Burger äußert sich beunruhigt zu den gewalttätigen Vorkommnissen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Sigmaringen. In einem Brief an den Innenminister fordert er die Unterstützung des Landes.

Die Polizeiberichte, die seit der Zeit nach Weihnachten über gewalttätige Vorkommnisse in der Sigmaringer Erstaufnahmeeinrichtung (EA) zu lesen seien, hätten den Sigmaringer Landtagsabgeordneten Klaus Burger sehr beunruhigt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Wahlkreisbüro. Bereits in der vergangenen Woche habe sich Burger mit einem Brief an den Innenminister gewandt und diesen um Unterstützung gebeten.

"Neben den Vorkommnissen in der EA bewegen den Abgeordneten auch die Vorkommnisse, von denen immer wieder im Bereich Bahnhof/Prinzengarten oder im Bereich Fachmarktzentrum In der Au zu lesen ist", lässt Klaus Burger mitteilen. In zahlreichen Gesprächen mit den Bürgern habe er den Eindruck gewonnen, dass die Sigmaringer mehr als beunruhigt seien. „Die Situation ist nicht mehr tragbar“, habe Klaus Burger an den Innenminister geschrieben. Schwer zu erklären sei auch, dass es praktisch für die auffällig gewordenen Asylbewerber kaum Sanktionsmöglichkeiten gebe. Der Abgeordnete fordert in seinem Brief mehr Personal für die Polizei. "Und wir brauchen einen Polizeiposten in der EA vor Ort, wie er in vielen anderen Erstaufnahmeeinrichtungen selbstverständlich ist“, so Burger. Keiner wisse derzeit, wie lange sich die Verhandlungen zwischen Stadt und Land über die künftige LEA hinzögen. „Die Sicherheit der Menschen in der Erstaufnahme und die Sicherheit der Bevölkerung können aber keinesfalls Gegenstand irgendwelcher Verhandlungen sein. Wir brauchen die Unterstützung des Landes jetzt“, so Klaus Burger abschließend.