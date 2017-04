Sigmaringen Kinder freuen sich über ein neues Spielhäuschen in Laiz

Der Laizer Kindergarten ist beim Malwettbewerb „Wir bauen unser Traumhaus“ erfolgreich.

Sigmaringen-Laiz (loe) Große Augen machten die Kinder des Kindergarten Laiz bei der Übergabe eines Spielhäuschens durch die Zimmer-Innung Sigmaringen. Mit einem Richtfest wurde das von der Zimmerleuten gebaute Häuschen feierlich eröffnet. Mit seinen Kollegen stieg Zimmermeister Ottmar Gmeiner auf das Dach und hielt einen Richtspruch, gespannt verfolgt von den Kindern.

Mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss in unseren Kindergarten gehen“, hießen die Kinder die Gäste, unter ihnen Bürgermeister Thomas Schärer, Obermeisterin Daniela Baisch und Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, Karl Griener, herzlich willkommen. So einfach geschenkt wurde den Kindern das Spielhäuschen allerdings nicht. Sie haben beim Malwettbewerb „Wir bauen unser Traumhaus“ der Zimmer-Innung mitgemacht, an dem sich 44 Kindergärten im Landkreis beteiligt haben. Neben den Kindergärten Pfullendorf und Magenbuch gingen sie als Sieger hervor. „Ich hoffe ihr werdet sehr viel Freude an diesem Knusperhäuschen haben“, wünschte Bürgermeister Thomas Schärer den Kindern, die es anschließend kaum erwarten konnten, das neue Spielgerät in Empfang zu nehmen.