Sigmaringen Keine Angst vor der Prüfung in Sigmaringen

Berufsbegleitende Ausbildung im Grünen Zentrum in Laiz geht dem Ende zu – die staalich geprüfte Hauswirtschafterin ist das Ziel.

Sigmaringen – Im Multifunktionsraum im Grünen Zentrum in Laiz geht es geschäftig zu. "Wir sehen uns dann am 19. Juli", sagt Melanie Becker. "Wir", das sind acht Frauen. Und am genannten Termin haben sie Prüfung. Dann wird sich zeigen, ob sie genügend Kenntnisse mitbringen, um den Berufstitel "Staatlich geprüfte Hauswirtschafterin" tragen zu dürfen. Die Prüfung ist das hoffentlich erfolgreiche Ende eines nicht ganz einfachen Weges. Zum Gespräch mit dem SÜDKURIER standen nur noch fünf Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. Die anderen mussten schon weg, weil die Familie oder die Arbeitsstelle gerufen haben.

Ein Teil der Frauen arbeitet schon in einem hauswirtschaftlichen Betrieb, einem Heim oder bei einer Sozialstation. Wer da noch keine Erfahrung in der Hauswirtschaft hat, der muss ein Praktikum machen. Zum Beispiel in einer Großküche? "Das kann ganz schön stressig sein", sagt Ausbildungsleiterin Melanie Becker. Deshalb ist es auch so, dass sich die Zahl der Kursteilnehmer im Laufe der Monate verkleinert. So müsse im Heim das Essen pünktlich auf den Tisch. Zu Hause sei man da flexibler. Es gibt aber auch persönliche Gründe. Manche bekommen ein Kind und geben dann auf. Nicht so Silke Böhler aus Sigmaringen. Andreas ist ein Jahr alt und es ist bereits wieder Nachwuchs unterwegs. Sie hat den Kleinen immer mitgenommen. Sie sieht das als großen Vorteil. Lange hat sie als Zahnarzthelferin gearbeitet. Jetzt lebt sie auf einem Bauernhof und wollte die Elternzeit nutzen, noch eine weitere Ausbildung zu machen.

Und dann ist da auch Davlatmo Paul (49). Sie vor 15 Jahren aus Tadschikistan nach Deutschland gekommen. In der Heimat hatte sei eine Ausbildung zur Näherin gemacht. Jetzt arbeitet sie in der Jugendherberge auf Burg Wildenstein. Es war immer ihr Wunsch, noch eine Ausbildung zu machen. Cornelia Siebenrock (46) aus Otterswang ist gelernte Floristin. Sie hatte eine lange Erziehungspause. "Ich wollte mich nach den Kindern nochmal verändern", sagt sie. Da lag der Kurs zur Hauswirtschafterin nahe, weil sie auch viele Jahre im Haushalt war. Sie will den Beruf auch ausüben und hofft, dass sie eine Stelle bekommt. Bianca Amler kommt aus Engelswies und hat auch Floristin gelernt. Die 35-Jährige arbeitet als hauswirtschaftliche Hilfe in einem Heim für psychisch kranke Menschen und hat zwei Kinder. Als sie von der berufsbegleitenden Ausbildung erfahren hat, da war für sie klar: "Das mache ich."

Blanda Grüner aus Frohnstetten fällt vom Alter her etwas aus dem Rahmen. Mit 66 Jahren hat sie den Kurs angefangen. Sie hat eine Verwaltungsausbildung und nach der Übernahme des Hofs der Schwiegereltern durch ihren Mann auch eine Ausbildung zur ländlichen Hauswirtschafterin gemacht. Dann kam mit 55 Jahren noch die Altenpflegehelferin dazu. Sie arbeitet bei einer Sozialstation. Mit dem neuen Kurs hat sie sich jetzt die Kenntnisse angeeignet, die ihr noch fehlten. So die Präsentation von Arbeitsergebnissen. "Meine erwachsenen Söhne finden es ganz toll, dass ich sowas noch mache und stehen voll hinter mir", erklärt sie nicht ohne Stolz.

"Heute geht es bei so einem Kurs mehr um die Selbständigkeit", erklärt Melanie Becker. Die Aufgaben gibt es vorher und die Frauen müssen genau erläutern, warum sie etwas machen und wie sie es machen. "Früher musste man Rezepte auswendig können. Das ist längst vorbei", sagt die Ausbilderin.

Der Kurs selbst ist übrigens kostenlos. Nur das Lehrmaterial muss bezahlt werden. Und natürlich die Zutaten, wenn gekocht wird. Das Angebot gibt es nicht in jedem Landkreis und es ist bestimmt keine Schmalspurausbildung. "Manche unterschätzen das. Es gibt da schon eine Auslese", sagt Bianca Amler. War klar, was da zu bewältigen ist? "Sicher nicht", sagen die Damen übereinstimmend. Die Anforderungen seien "ordentlich". Schließlich geht die normale Lehre drei Jahre in einem Betrieb und mit einem oder zwei Tagen Schule in der Woche. Beim Kurs muss die Schule ersetzt werden. Die Praxis bringen die Absolventinnen schon mit. "Man kann die Kurstage nicht nur hier absitzen", erklärt die Ausbildungsleiterin. Es gibt auch Hausaufgaben und es wird auf selbstverantwortliches Lernen gesetzt.

Die Erfolgsquote liegt im Durchschnitt bei 98 Prozent. Alle sind zuversichtlich, dass sie die Prüfung "packen". Denn die Vorbereitung sei gut gewesen. Und das nötige Selbstvertrauen, das ist vorhanden. Und falls doch was schiefgehen sollte, darf man die Prüfung zweimal wiederholen. Doch das hat hier niemand vor. Bianca Amler hat sich bereits ein weiteres Ziel gesetzt: "Ich würde gerne noch den Kurs zur Meisterin machen." Die Grundlagen seien jetzt gelegt. Und: Alle würden diesen Kurs weiterempfehlen, der vom Fachbereich Landwirtschaft des Landratsamtes auch dieses Jahr wieder angeboten wird.

"Wir sind einziger Lehrgangsanbieter"

Melanie Becker ist seit dem Jahr 2004 Ausbildungsberaterin für hauswirtschaftliche Berufe beim Fachbereich Landwirtschaft des Landrats­amtes.

An wen richtet sich das Qualifizierungsangebot zur staatlich anerkannten Hauswirtschafterin?

Gedacht ist es vor allem für Frauen, die über viele Jahre Familie und Haushalt versorgt haben oder im hauswirtschaftlichen Bereich berufstätig sind, aber keinen Berufsabschluss als Hauswirtschafterin haben.

Wann beginnt der nächste Kurs?

Wir starten am 10. Oktober. Der Kurs endet mit der Abschlussprüfung im Juli 2019. Unterrichtet wird in Teilzeit, das heißt an einem ganzen Tag pro Woche. Den Teilnehmerinnen soll die Vereinbarkeit mit der Familie oder der Berufstätigkeit ermöglicht werden. Die Schulferienzeiten werden eingehalten. Wir sind der einzige Lehrgangsanbieter im Landkreis. Am 11. Juli gibt es um 19 Uhr einen Info-Abend im Grünen Zentrum.

Was wird an Lerninhalten behandelt?

Neben der Speisenzubereitung und Ernährungslehre stehen Textilpflege und Themen der Wirtschafts- und Sozialkunde im Lehrplan sowie Fachrechnen und Haushaltstechnik. Der Unterricht findet in Theorie und Praxis statt.

Wohin wenden sich Interessenten?

Interessierte können bei mir anrufen unter Telefon 0 75 71/1 02 86 40 oder eine E-Mail schreiben an melanie.becker@lrasig.de.